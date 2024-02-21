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ابنة نوال الزغبي تشعل السوشال ميديا بإطلالات مثيرة! (صور)

بقلم
تيا ديب ابنة نوال الزغبي

وطن – تحرص تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على البقاء على تواصل مع جمهورها ومتابعيها بمواقع التواصل الاجتماعيّ خاصة في انستغرام .

وتنشر تيا ديب على انستغرام، صوراً تستعرض فيها جمالها، وأزياءها التي في أغلب إطلالاتها تكون جريئة ولافتة للنظر.

وخطفت تيا أنظار متابعيها بصور ظهرت فيها بنطال جينز، وسترابلس توب يكشف بطنها، وتحمل بيدها حقيبة عصرية.

ابنة نوال الزغبي
تيا ديب

كما ظهرت ابنة نوال الزغبي في صورةٍ أخرى داخل مصعد، وترتدي معطفاً من الجلد ومن تحته “بودي” أسود اللون.

تيا ديب
تيا تستعرض جمالها في الكصعد

ونشرت إطلالة أخرى وعلقت عليها بالقول: “ملابس للقتل”.

وتيّا من مواليد عام 1998 هي ابنة نوال من طليقها إيلي ديب الذي تزوجته عام 1990، وانفصلت عنه في عام 2008.

كما أنّ لنوال الزغبي من طليقها إيلي ديب التوأم “جوي وجورجي” رزقت بهما في كندا عام 2002.

 

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تيا ديب ابنة نوال الزغبي

ابنة نوال الزغبي تشعل السوشال ميديا بإطلالات مثيرة! (صور)

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