هذا ما قاله خالد مشعل عن “قطر الصغيرة” وجيش مصر في حوار خاص

وطن – كشف الصحفي والكاتب المصري البارز جمال سلطان، بعض من تفاصيل لقاء خاص عقده رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، مع عدد من الإعلاميين العرب في إسطنبول التركية حول الموقف في غزة والضفة وحديثه عن دور قطر في الملف الفلسطيني.

وقال “سلطان” في تغريدة على منصة إكس: “دعاني اليوم الأخ خالد مشعل “أبو الوليد”، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، مع عدد من الإعلاميين العرب المقيمين في إسطنبول حيث يزورها، لحوار خاص مطول نسبيا (ساعتين ونصف)”.

وأوضح أن اللقاء جاء “حول تفاصيل الموقف في غزة والضفة، والمفاوضات، ومواقف الدول العربية ودول العالم، ورؤية الحركة لما بعد المعركة، لعلي أعود إلى بعض ما يمكن نشره منه” وفق تغريدته.

دعاني اليوم الأخ خالد مشعل "أبو الوليد"، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، مع عدد من الإعلاميين العرب المقيمين في إسطنبول حيث يزورها، لحوار خاص مطول نسبيا (ساعتين ونصف)، حول تفاصيل الموقف في غزة والضفة، والمفاوضات، ومواقف الدول العربية ودول العالم، ورؤية الحركة لما… — جمال سلطان (@GamalSultan1) February 20, 2024

تصريحات خالد مشعل حول مصر وقطر

وقال جمال سلطان: ” لفت نظري ثناؤه على موقف الجيش المصري من مخطط التهجير، وقد أعاد التأكيد على أن موقف الجيش المصري قوي في رفض المخطط”.

وأردف أن خالد مشعل: “أثنى بشكل استثنائي على مواقف قطر، واعتبر أنها الأفضل حاليا في المنطقة العربية تجاه القضية الفلسطينية وفي الموقف من العدوان على غزة”.

وأبدى مشعل “إكباره لكون قطر دولة خليجية صغيرة جغرافيا لكنها انتزعت لنفسها موقعا بين الكبار، وأصبح من الصعب على عواصم القرار العالمي تجاهل دورها وتأثيرها، خاصة في الملف الفلسطينيي” وفق الصحفي المصري.

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الوضع في غزة

وفي اليوم الـ137 للحرب الإسرائيلية على غزة ارتكب الاحتلال 9 مجازر جديدة راح ضحيتها 103 شهداء لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب إلى 29 ألفا و195 شهيدا.

ويأتي ذلك في وقت استمرت المقاومة في خوض معارك ضارية ونصب كمائن للاحتلال، خاصة في خان يونس جنوبا وحي الزيتون بمدينة غزة.

بالمقابل أقر جيش الاحتلال بالمزيد من خسائره، حيث أعلن مساء، الثلاثاء، إصابة 46 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.