“ممنوع الجلوس”.. ما مميزات هذا الكرسي حتى يباع بسعر خيالي في السعودية (فيديو)

وطن – جذب انتباه زوار معرض “ريستاتكس الرياض” العقاري كرسي معروض داخل أحد أجنحة المعرض وقد دون عليه سعر باهظ وهو ربع مليون ريال، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات إن كان سعر هذا الكرسي حقيقياً وما الذي يميزه عن غيره من الأثاث المنزلي.

ومعرض “ريستاتكس الرياض العقاري” الذي يقام حالياً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، هو أكبر حدث عقاري في المملكة، ويسلط الضوء على دور القطاع العقاري في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وينقل التطورات في المشاريع السكنية والتجارية.

“ممنوع الجلوس”.. شاهد كرسي بسعر ربع مليون ريال بمعرض العقار يُثير الجدل https://t.co/F3ZDaH8v0d pic.twitter.com/HiGYZv3Iig — عز وفخر 🇸🇦 (@4pi95otr4XQhpvE) February 20, 2024

وتداول سعوديون مقطع فيديو للكرسي المثير للجدل حيث بدا بلون زيتي وتصميم غريب من نوعه، وظهر مقعده واسع بمسندين انسيابيين.

وعلق ناشر الفيديو: “هذا الكرسي معروض بجناح الأركان وهنا مكتوب ممنوع الجلوس والسعر 250 ألف ريال.”

وأضاف قائلاً: “لا يبيعون الأثاث فقط، لكنهم يضيفونك ويقدمون المشروبات.”

وأثار سعر الكرسي جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض سعراً مبالغًا فيه، بينما اعتبره آخرون استثمارًا في قطعة فنية مميزة.

وفي هذا السياق قال “بحر” ساخراً: “ما عندهم لون فضي، الذهبي ما يناسب مع لون ترامس قهوتنا”.

ما عندهم لون فضي ، الذهبي ما يناسب مع لون ترامس قهوتنا — بَحْر | Sea 🌊 (@Omnono11) February 20, 2024

وعلق آخر بنبرة تندر: “تجلس على الكرسي تغمض تصحى في الدولة اللي تبيها.. كرسي وطياره في نفس الوقت”.

وتساءل ثالث:” هل يعني الجلوس عليه الجلوس على عرش كسرى أم ماذا؟”

فرد عليه مغرد باسم “أبو العز”:” تجلس على عرش ابليس، لان المبذرين إخوان الشياطين”.

بتجلس على عرش ابليس، لان المبذرين اخوان الشياطين. — ابو العز (@733Ram) February 20, 2024

وعلق أحد النشطاء بقوله مستنكرا:”من لديه أموال كثيرة وحائر كيف يصرفها يشتري هذا الكرسي.. أراهن أن أصحاب المليارات لا يشترون هذا الكرسي”.

واستدرك: “من يشتريه شخص لديه عقدة ويريد أن يظهر للناس أنه ثري.”

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