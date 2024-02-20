الرئيسية » الهدهد » فقط في غزة.. ثمن الحصول على “كيس دقيق” قد يكون حياتك! (فيديو)

فقط في غزة.. ثمن الحصول على “كيس دقيق” قد يكون حياتك! (فيديو)

بقلم
فقط في غزة.. ثمن الحصول على "كيس دقيق" قد يكون حياتك!

وطن – خرج مواطن فلسطيني من غزة سعياً وراء لقمة خبز لأطفاله ولكنه دفع ثمنها من دمائه، في واحدة من مشاهد الحرب التي يشنها الكيان الصهويني على القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر.

وبثت قناة “الجزيرة مباشر” مقطع فيديو مؤلم للفلسطيني الذي لم يُكشف عن اسمه وهو جثة هامدة بجانب كومة من التراب، وبدت ثيابه غارقة بالدماء فيما اجتمع حول جثته عدد من النازحين بين متألم وحزين.

وعلق مراسل قناة الجزيرة “أنس الشريف” الذي صور المقطع في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” –تويتر سابقاً :”مشهد صعب جداً لشهيد الحصار والتجويع”.

وأضاف :”في شمال غزة المحاصر، سمحت قوات الاحتلال بإدخال 800 كيس طحين لأكثر من 600 ألف شخص وخلال تجمع الأهالي لاستلامها تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر”.

وانتشرت خلال الساعات الماضية صور ومقاطع فيديو لنازحين من جنوب غزة يصطفون في طوابير ممتدة من أجل الحصول على الطحين لصناعة بعض الخبز، فيما أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً جديداً من شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع الفلسطيني المحاصر.

سياسة التجويع والتعطيش

وكان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة قال إن الاحتلال بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وصولًا إلى المجاعة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في جميع محافظات قطاع غزة.

وبشكل مركَّز أكثر على محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك من خلال منعه لإدخال المساعدات إلى محافظات القطاع.

  • اقرأ أيضا:
رضيع من كل 6 في شمال غزة يواجه سوء تغذية حاد.. تقرير مفجع من اليونسيف

وأشار المكتب إلى أنه «منذ 10 أيام وحتى الآن لم تدخل سوى 9 شاحنات مساعدات إلى كل قطاع غزة/ مناشداً الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح فورا»
وأكد أن هناك في قطاع غزة 700 ألف شخص على الأقل يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم.

وحذر المكتب الحكومي من كارثة إنسانية عالمية قد يذهب ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء.

قد يعجبك أيضاً

تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس سورية تعمل لصالح فرنسا بقيادة أحمد قطيع

تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس سورية تعمل لصالح فرنسا.. الأسماء والتفاصيل

ذبح غزة بسكين الفيتو.. هل يغادر قادة العرب دائرة الشجب قبل فناء الفلسطينيين؟

ذبح غزة بسكين الفيتو.. هل يغادر قادة العرب دائرة الشجب قبل فناء الفلسطينيين؟

أوضح خالد مشعل حول الموقف في غزة ودور قطر بالملف الفلسطيني في حوار خاص

هذا ما قاله خالد مشعل عن “قطر الصغيرة” وجيش مصر في حوار خاص

هذا ما طلبه طيار قطري من أمير الكويت مشعل الصباح قبل لقائه بالشيخ تميم

هذا ما طلبه طيار قطري من أمير الكويت قبل لقائه بالشيخ تميم (فيديو)

شاهد ما فعلته أموال السعودية بنيمار.. سخرية من إطلالة يوم التأسيس

شاهد ما فعلته أموال السعودية بنيمار.. سخرية من إطلالة يوم التأسيس

فقط في غزة.. ثمن الحصول على "كيس دقيق" قد يكون حياتك!

فقط في غزة.. ثمن الحصول على “كيس دقيق” قد يكون حياتك! (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior