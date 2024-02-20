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حماس تحذر إسرائيل من “انفجارين على جبهتين”.. ما القصة؟

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حماس تحذر الاحتلال من فرض أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان

وطن – حذّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من أن الانفجار قادم في وجه الاحتلال الإسرائيلي ردا على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل.

تحذير حماس جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، تعقيبا على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد والحد من وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال الرشق: “الانفجار قادم في وجه الاحتلال رداً على أية قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان”.

وفيما يخص الوضع في غزة، صرح الرشق: “نحذر الاحتلال من أية مغامرة باقتحام مدينة رفح (جنوبي القطاع) وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية”.

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وشدد على أن النصر الذي يبحث عنه نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله، وقال: “نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، والوقت يتلاشى”.

يُشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، كانت قد أفادت بأن جهاز “الشاباك” حذر المستوى السياسي من أن منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

وقال الشاباك، إنّ انفجار الأوضاع في مدينة القدس وإسرائيل سيكون أكثر خطورة من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

وتفرض شرطة الاحتلال، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى وبخاصة أيام الجمعة.

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