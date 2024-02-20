انهيار محمود عامر وبكائه بعد زواجه بشابة وهو على مشارف السبعين.. ما السبب؟ (فيديو)

وطن – بعد أيام من زواجه بشابة تصغره بسنوات كثيرة دخل الممثل المصري محمود عامر في حالة بكاء وتأثر شديد على الهواء مباشرة، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة لأبنائه مطالباً إياهم بألا ينزعجوا مما حدث خلال الفترة الماضية منه، وزواجه من فتاة تصغره في العمر.

وكان الفنان محمود عامر (68 عاما) احتفل مؤخراً بزفافه من إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وزوجة محمود عامر الجديدة هي الدكتورة رشا فرج، أخصائية نفسية واستشارية أسرية.

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وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتى أعلن انفصاله عنها حينها مكتفيا بعبارة “سنجل”.

بكاء على الهواء

وظهر الفنان عامر في برنامج «قعدة ستات»، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة “اليوم” المصرية” ليقول وهو يغالب دموعه: “بقالي 3 أيام بكلم أولادي ومحدش بيرد، صعب عليا نفسي أنا معملتش حاجة غلط”.

وتابع عامر بنبرة تأثر: “أنا كنت في ضياع وربنا رزقني بإنسانة رجعتني للدنيا، أشيلها على دماغي من فوق ربنا يرزقني بكل جميل أوفره لها لأنها تستحق ده.”

واستكمل الفنان المصري الذي أثارت زيجته ضجة كبيرة: “أنا فجأة لقيت نفسي وحيد، هي كانت داعم لولاها من بعد ربنا أنا كنت ضيعت، أنا جالي سكر عرضي ودخلت في فيلم غريب جدا وبرضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وجودها معايا السكر العرضي راح”.

“اوعو تنسوني”

وتحدث الممثل محمود عامر عن أولاده مسمياً كلاً باسمه وطالباً منهم أن لا ينزعجوا ويحزنوا بعد زواجه بعمر الـ 68 من شابة تصغره بالسن.

وتابع: “أقول لإبراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما نجم جميل أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة، بنوتي بنت عمري أميرة ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا”.

وأردف موجهاً كلامه لأبنائه لخصامهم معه على خلفية زواجه الجديد: “ما تزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم.”

واستدرك: “أنتم أقرب الناس الذين كانوا يعيشون معي ويعرفون من أنا وماذا كنت وختم :”أوعى تنسوني”.

وهنا تدخلت المذيعة لتقول له “محدش يقدر ينساك يا أستاذ محمود” فبدا التأثر واضحاً على ملامحه، وخفض رأسه إلى الأسفل ثم رفعه عالياً لتبدو الدموع في عينيه واعتذر للمذيعة عن لحظة صمته وتأثره.