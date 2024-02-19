وطن – نشر الصحفي البريطاني الشهير ديفيد هيرست مقالاً بموقع “ميدل إيست آي”، عنونه بـ: حرب غزة: لماذا لن تتمكن إسرائيل من “إنهاء المهمة” أبدًا؟.

وفيما يلي ترجمة المقال نقلاً عن middleeasteye:

إصرار الحكومة الإسرائيلية الحربية، الذي تم ترويجه على نطاق واسع، على احتلال رفح، حيث يلجأ 1.4 مليون فلسطيني تم طردهم قسراً من شمال ووسط غزة، يخفي شكوكًا متزايدة حول ما سيحققونه عندما يصلون إلى هناك.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس وحده في هذا الإصرار: “سنفعل ذلك. سنقوم بالقضاء على كتائب الإرهابيين من حماس المتبقية في رفح.”

كما يدفع بيني غانتس الوزير بمجلس الحرب نحو هذا الهدف: “لأولئك الذين يقولون إن الثمن باهظ، أقول بوضوح: لدى حماس خيار. يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، ويمكن لسكان غزة الاحتفال برمضان.”

هذا “الفخر” موجه للاستهلاك المحلي.

استغرق الأمر من الجيش الإسرائيلي أربعة أشهر ليقاتل عبر قطعة من الأرض بطول 41 كم وعرض يصل إلى 12 كم.

بالمقارنة، استغرق الأمر أكثر بقليل من خمسة أسابيع للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لسقوط بغداد في عام 2003.

استخدمت إسرائيل كمية الذخيرة في أربعة أشهر بقدر ما استخدمته الولايات المتحدة في سبع سنوات في العراق.

من الواضح أن هناك شيئًا ما قد سار بشكل خاطئ.

إما أن الجنود الإسرائيليين ليسوا “جنودا عاصفين” ظنوا أنهم كانوا، أو أن مقاومة حماس والمقاتلين الآخرين كانت صلبة بشكل غير متوقع. شيء واحد مؤكد: لم تقاتل قوات إسرائيل ويدها مربوطة خلف ظهرها.

وفي تلخيص للحالة المزاجية في البلاد، قال عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري في الكنيست الأسبوع الماضي، “من تلقى رصاصة على الأرجح يستحقها.” وكان الجيش يحاول تقديم ذلك بالضبط.

ظروف النزوح الجماعي

تم تنفيذ القصف والضربات المدفعية وضربات الطائرات بدون طيار بشكل خاص لإرهاب المدنيين وخلق ظروف لنزوح جماعي.

الضحايا الجماعيون والهجمات على البنية التحتية الحيوية هي أهداف حربية، وليست أضرارًا جانبية.

أقرت محكمة العدل الدولية بوضوح هذا الأمر عندما فرضت أمرًا على إسرائيل بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وتحت التهديد، هناك لمحات من واقع أكثر قتامة للحملة البرية.

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، على سبيل المثال، تعتقد أن حماس ستبقى كمجموعة مسلحة قادرة على شن عمليات ضدها. تقول إن “الدعم الأصيل” لحماس لا يزال مرتفعًا بين الفلسطينيين في غزة.

وذكرت الصحفية الإسرائيلية إيلانا دايان من القناة 12 أن هذه الاستنتاجات قُدمت إلى القادة السياسيين قبل أسبوع من قبل كبار ضباط الجيش ومسؤولي الشاباك وأعضاء مجلس الأمن القومي. واقترحت: “في هذا الصدد، على الأقل، لن يكون هناك نصر مطلق”.

خلص الكثيرون خارج إسرائيل إلى هذا الاستنتاج قبل أربعة أشهر.

الأسئلة الأخرى ملحة بنفس القدر للقيادة العليا الإسرائيلية: هل لديهم القوات اللازمة لشن عملية كبيرة في رفح وإعادة احتلال ممر فيلادلفيا دون الحاجة إلى استدعاء المزيد من قوات الاحتياط؟ يجب أن يكون الإرهاق من الحرب قد بدأ في الظهور.

مجموعة ثانية من القضايا هي الوضع مع مصر المجاورة.

حتى الآن، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعاون مع إسرائيل بخصوص الحدود مع رفح.

يسمح السيسي لإسرائيل بتحديد تدفق المساعدات إلى غزة ويستعد لتدفق اللاجئين.

قالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إن السلطات المصرية تقوم بتجهيز منطقة عازلة بطول 10 كم لاستقبال الفلسطينيين النازحين.

لكن إعادة احتلال ممر فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة بطول 14 كم على طول الحدود، سيكون خرقًا لمعاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل في عام 1979، على الرغم من أن ذلك ليس كافياً لحمل مصر على تمزيقها.

إن أكبر مخاوف المخابرات العسكرية المصرية هو تسلل المسلحين إلى سيناء، التي تشهد بالفعل تمردًا راسخًا هناك.

موجات المقاومة

العامل الثالث الذي يؤثر على الغزو البري الوشيك لرفح هو واشنطن.

مثل أوكرانيا، أدركت إسرائيل أن قوتها النارية تتجاوز بكثير مخزوناتها من الذخائر. يجب أن يتم تجديد هذا باستمرار من الولايات المتحدة.

يقع في يد الرئيس جو بايدن إيقاف أو تقييد تدفق هذه الأسلحة، خاصةً وأنه يبدو أنه رسم خطًا أحمر بشأن الحاجة إلى إجلاء لاجئي رفح.

لا يوجد دليل على أن بايدن قد استخدم هذا الرافعة حتى الآن. على العكس تمامًا. ولكن هذا لا يعني، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه لن يهدد بذلك.

لذلك، من الممكن تمامًا أن تكون التهديدات الصاخبة بشن هجوم بري دموي على رفح، على الأقل في الوقت الحالي، جزءًا من المفاوضات المستمرة المتقطعة مع حماس حول وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

ولكن دعونا نضع كل ما سبق جانباً.

لنفترض أن الوقت سيأتي عندما تسيطر إسرائيل على كامل قطاع غزة. ما الذي ستكون قد حققته، غير أكثر من 30,000 حالة وفاة؟.

الخطأ الأول الذي يرتكبه نتنياهو هو التفكير في أنه إذا قضى على ما يفترض أنها الكتائب الأربعة الأخيرة من حماس في رفح، سيكون ذلك نهاية اللعبة.

حماس ليست جيشًا بعدد محدود من المقاتلين. إنها تمرد، فكرة، يمكن نقلها من عائلة إلى أخرى، من جيل إلى جيل، أو بالفعل من حركة إلى أخرى. كانت منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة عرفات علمانية. أما حماس فهي إسلامية.

لا يهم الجانب الذي يحمل الشعلة، لكن الشعلة نفسها تستمر في الاشتعال. ولا تتوهم حماس أنها قادرة على تحقيق النصر عسكرياً ضد قوة تقليدية أكبر كثيراً.

لكن لا الجزائريين، ولا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ولا الجيش الجمهوري الأيرلندي، حققوا النصر في ساحة المعركة. وقاتل الجميع للوصول إلى طاولة المفاوضات. لذا، فحتى لو أجبرت إسرائيل حماس على الخروج من غزة، ولا أعتقد أنها تستطيع ذلك، فهل ستنتصر؟.

أعلنت إسرائيل النصر عدة مرات في هذا الصراع الذي دام 75 عامًا. أعلنت النصر في عام 1948 بطرد 700,000 فلسطيني من مدنهم وقراهم.

اعتقدت إسرائيل أنها قد سحقت ثلاث قوات عربية في عام 1967. أعلن أرييل شارون النصر بعد 15 عامًا عندما أجبر ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من بيروت. بعد خمس سنوات من ذلك، اندلعت الانتفاضة الأولى.

عندما انهارت مفاوضات السلام، اندلعت الانتفاضة الثانية. ظنت إسرائيل مرة أخرى أنها يمكن أن تسحق القضية الوطنية الفلسطينية بمحاصرة ياسر عرفات في مقره في رام الله، وتسميمه. هل كان ذلك نصرًا؟.

اليوم، تعتقد إسرائيل أنها قادرة على سحق حماس في غزة بقتل أربعة رجال، من بينهم يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين يحتلان مكانة خاصة.

إن قائمة القادة الفلسطينيين الذين قتلوا في هذا الصراع طويلة بالفعل. عز الدين القسام، داعية مسلم وقائد النضال القومي العربي، قتل على يد البريطانيين في عام 1935.

كمال عدوان، أحد أبرز قادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، قُتل خلال غارة إسرائيلية في لبنان في عام 1973؛ خليل الوزير، أحد كبار مساعدي عرفات، اغتيل في منزله في تونس من قبل كوماندوز إسرائيليين؛ أحمد ياسين، الزعيم الروحي لحماس، قتل عندما أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخًا عليه وهو يخرج من صلاة الفجر في مدينة غزة.

كذلك، عبد العزيز الرنتيسي، الشريك في تأسيس حماس، قُتل بصواريخ أطلقت من طائرة أباتشي؛ فتحي الشقاقي، مؤسس وأمين عام الجهاد الإسلامي الذي اغتيل في مالطا من قبل عميلين من الموساد؛ وأبو علي مصطفى، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولكن ما الذي حققته عمليات القتل هذه سوى إطلاق موجة أخرى أقوى من المقاومة، لإيذان جيل آخر من المقاتلين الذين تشدد التاريخ على أيدي المحتلين؟.

ذاكرة المجازر

التاريخ مدفوع بالذاكرة الجماعية. وتناقلت ذكرى مجازر حرب 1948، مثل الطنطورة وصبرا وشاتيلا 1982، شفهيا.

لم يكن هناك إنترنت في ذلك الوقت، ولم يكن هناك سوى القليل من مقاطع الفيديو. وكانت الكلمات قوية بما يكفي لإلهام الأجيال القادمة للمقاومة.

لقد استفادت إسرائيل كثيرًا من مجموعة مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات القتل التي نفذتها حماس ومقاتلون آخرون من غزة على الكيبوتسات في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

إذا كان هذا الفيديو يرعب مشاهديه، فما علينا إلا أن نتخيل مدى تأثير أربعة أشهر من مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي للمذابح التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة على الأجيال القادمة من الفلسطينيين.

إن النكبة أو الكارثة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية تم توثيقها بشكل أفضل بما لا يقاس من نكبة عام 1948.

وستبقى هذه الصور على شبكة الإنترنت إلى الأبد. لماذا تعتقد إسرائيل أن هذه النكبة سوف تتبخر في الوعي الشعبي عندما تنتهي من القتال؟

ويبلغ عدد سكان الأردن 11.15 مليون نسمة، أكثر من نصفهم بقليل من الفلسطينيين المنحدرين من اللاجئين المطرودين من الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وحتى لو استبعدنا القبائل الأردنية في الضفة الشرقية – والتي كانت تتحدث بصوت عالٍ عن غزة مثل الفلسطينيين – فإن هذا يعني أن عدد الفلسطينيين في الأردن يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين في غزة.

إنهم غاضبون، وأحوالهم ميسورة نسبيا، ولديهم إمكانية الوصول إلى سوق الأسلحة المزدهرة. علاوة على ذلك، لدى الأردن حدود يسهل اختراقها مع سوريا والعراق، حيث ترغب الجماعات المدعومة من إيران في المشاركة.

وهذا يجعل الأردن أرض التجنيد المثالية للموجة القادمة من المقاتلين الفلسطينيين.

والآن من ذا الذي يتمتع بكامل قواه العقلية قد يسعى إلى تهدئة حدوده الجنوبية من هجمات العدو، على حساب إعادة تنشيط الحدود الشرقية الأطول كثيراً؟ من سيستبدل 60 كيلومتراً من الحدود غير الآمنة بـ 482 كيلومتراً؟

شعور أعمى بالضحية

إن إسرائيل ومؤيديها لا يرون سوى تاريخهم ويستمعون إلى أصواتهم. لا يمكنها رؤية ما يعنيه أن تكون على الطرف المتلقي لحالتها الآخذة في التوسع.

ولا يمكنها أن ترى أن الفلسطينيين في رفح، الذين نزحوا عدة مرات أثناء نزوحهم إلى الجنوب، هم أنفسهم أحفاد اللاجئين من البلدات والمدن التي تشكل اليوم جزءًا من إسرائيل – بئر السبع ويافا والنقب.

ولا يستطيع أن يرى الرمزية القوية لما يفعله. وفي محاولتها سحق غزة، فهي تحاول سحق الأمة الفلسطينية بأكملها. إذا نجحت إسرائيل في غزة، فلن يكون هناك فلسطيني في إسرائيل، أو القدس الشرقية المحتلة، أو الضفة الغربية، لا يعتقد أنه سيكون التالي.

إن إحساس إسرائيل بالضحية والمصير التاريخي يعميها عن المعاناة التي تسببها. في نظرها لا يمكن أن يكون هناك سوى ضحية واحدة للتاريخ: ضحية يهودية.

لا يوجد مكان لأي شخص آخر في هذه النظرة للعالم. الفلسطينيون ليسوا غير مرئيين فحسب، بل إنهم غير موجودين. لكن القضية الوطنية الفلسطينية كذلك بالتأكيد.

في العام الماضي، أعلن نتنياهو نهاية الصراع مع التوقيع الوشيك للمملكة العربية السعودية على اتفاقيات إبراهيم.

وبعد أسابيع قليلة، تورطت إسرائيل في أطول حرب خاضتها منذ عام 1947. واليوم، دفعت هذه الحرب القضية الفلسطينية إلى قمة أجندة حقوق الإنسان في العالم.

ورغم هذا فإن جيش نتنياهو، مثل المقامر الذي يرمي النرد من أجل رهانات متزايدة الارتفاع، يتنقل من مستشفى إلى آخر، ويفشل في العثور على مخبأ حماس، ولكنه يدمر النظام الصحي في غزة بكل تأكيد. لقد انتقلت من الشمال إلى الجنوب معلنة أن النصر وشيك.

بيني موريس، المؤرخ الاسرائيلي اليساري السابق الذي تحول إلى الصقور، قال لصحيفة فرانكفورت العامة إنه يكره نتنياهو بشدة: “إنه محتال. لكنه على حق في أن الحرب يجب أن تستمر حتى يتم سحق حماس، ولو فقط لأنه في جميع أنحاء المنطقة، سنسحقها”. سيُنظر إلينا على أننا خاسرون إذا لم نكمل المهمة”.

لدي أخبار لموريس، المؤرخ. إسرائيل لن “تنهي المهمة” أبدا.

وليس أمامها سوى خيارين: إما أن تحذو حذو إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش في سعيهما لتحويل الحرب على الأرض إلى حرب دينية، أو الجلوس مع قيادة يتمتع الفلسطينيون بحرية اختيارها لمناقشة كيفية تقاسم الأرض على قدم المساواة.

أعرف الخيار الذي سأقوم به.