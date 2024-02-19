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تغريم لاعب سعودي سابق 300 ألف ريال بسبب عبارات مسيئة.. فيديو يكشف هوية المعاقَب

بقلم
ياسر القحطاني

وطن – قررت الهيئة العامة السعودية لتنظيم الإعلام، تغريم أسطورة نادي الهلال السابق ياسر القحطاني 300 ألف ريال.

وفي بيان لها، قررت هيئة تنظيم الإعلام تغرّم لاعب سابق 300 ألف ريال، بسبب توجيهه عبارات مسيئة إلى مدرب المنتخب السعودي روبترو مانشيني ، عبر إحدى القنوات التلفزيونية؛ تجاوزت النقد الموضوعي.

وفيما لم تذكر اسم اللاعب، إلا أن المقصود من هذه العقوبة هو ياسر القطحاني الذي كان قد شن هجوم حاد على مانشيني خلال بطولة كأس آسيا.

خسارة السعودية

وكان القحطاني، قد وبخ مانشيني، المدير الفني لـ منتخب السعودية، بعد لقطة هروبه من أرض الملعب أثناء مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية.

مانشيني
خرج مانشيني من أرضية ملعب المباراة دون مشاهدة ركلة الجزاء الأخيرة للمنتخب المنافس كوريا الجنوبية

وفي تلك المباراة، خسر منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح وودع البطولة المقاكة على الأراضي القطرية مبكرًا.

وغادر مانشيني أرض الملعب قبل الركلة الأخيرة بعد ضياع الركلة الثانية للمنتخب السعودي في إشارة إلى أن الصقور الخضراء قد خسروا اللقاء قبل نهايته.

القحطاني يهاجم مانشيني

وبعد المباراة، وأثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لتحليل المباراة، قام ياسر القحطاني بتوبيخ مدب السعودية بسبب لقطة خروجه من أرض الملعب قبل نهاية اللقاء.

وقال القحطاني في تصريحاته: “كنت أتمنى أن يسأله المراسل ما هو سبب هروبه من أرض الملعب أثناء ركلات الجزاء وتركت فريقك وحيدًا”.

وأضاف: “المنتخب السعودي لم يعين من قبل مدربًا جبانًا مثل هذا المدرب، مانشيني أثبت أنه لا يستحق تدريب منتخبنا وأنه غير محترم”.

وتابع: “هذا المدرب يمتلك عقدة نفسية، تخلى عن نجوم المنتخب ولم يحميهم وتحدث عنهم قبل المباراة الأولى في البطولة، ولا أفهم كيف يشكك في وطنية هؤلاء اللاعبين”.

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