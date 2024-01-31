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عقوبة منتظرة بحق مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني بسبب هذا التصرف! (شاهد)

بقلم
روبرتو مانشيني

وطن- من المتوقع أن يوجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة ضد مدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني، بسبب خروجه من أرضية ملعب المباراة دون مشاهدة ركلة الجزاء الأخيرة للمنتخب المنافس كوريا الجنوبية في منافسات دور ال16 كأس آسيا 2023 قطر.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في تصريح صحفي خرج به عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، ” هذا التصرف غير مقبول نهائياً، وسنجلس مع المدرب مانشيني ونتحدث معه، وسنسمع إلى مبرراته، قبل اتخاذ القرار النهائي ضده”.

عقوبة مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني

وأردف المسحل، ” على مستوى الأداء نحن نشعر بالرضاء التام، ولكن تصرفه بمغادرة الملعب غير مقبول، سندرس الأمر قبل اتخاذ أي قرار”.

من جانبه، علق مدرب المنتخب السعودي مانشيني على مغادرته الملعب قبل ضربة كوريا الجنوبية الحاسمة، قائلاً: ” اعتقد أن المباراة انتهت، عندما أهدر لاعبه عبد الرحمن غريب ركلة السعودية الأخيرة”.

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وختم رئيس الاتحاد السعودي تصريحه، ” هناك لجنة مختصة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت بين هؤلاء اللاعبين والمدرب ( أي استبعاد سلمان الفرج ونواف العقيدي وغيرهم)، وعندما سيتم الانتهاء ستعلن القرارات أمام الرأي العام”.

خروج المنتخب السعودي من دور ال16 كأس آسيا 2023

وودع المنتخب السعودي (الأخضر) بطولة كأس آسيا 2023 من دور ال16، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل الإيجابي في الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكليهما.

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب السعودي

وتستضيف دولة قطر النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، وستختتم في ال10 من شهر فبراير القادم.

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