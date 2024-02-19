الضربة القاضية.. المغربي حمدالله يخطف الأنظار بهدفين في دوري روشن السعودي (فيديو)

وطن – تصدر اسم نجم نادي اتحاد جدة لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله منصات التواصل بعد تسجيله هدفاً مميزاً في مرمى الرياض ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ومن منتصف الملعب استطاع حمدالله تسجيل هدف مميز ليقود فريقه للفوز بهدف دون رد في الجولة الـ 20 من مجريات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ويحاول الرياض تسجيل التعادل وتقدم حارسه لمنتصف الملعب في سبيل تحقيق ذلك انطلق حمدالله بهجمة مرتدة.

الضربة القاضية من حمدالله

وكانت النتيجة تشير لتقدم الاتحاد بهدف دون رد، ليوجه عبدالرازق حمد الله الضربة القاضية للرياض بهدف ثان، مستفيدا من ترك حارس الرياض لمرماه من أجل مساعدة زملائه في الهجوم خلال ركلة ركنية.

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وبدأت المرتدة حين شتت الدفاع كرة طويلة إلى المهاجم المغربي الذي تقدم ثم سددها من منتصف الملعب في المرمى الخالي تماما في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسجل حمد الله أيضاً الهدف الأول للاتحاد في شباك الرياض ليقوده للفوز بهدفين دون رد مواصلاً المساهمة التهديفية رقم 15 في 16 مباراة خاضها مع الاتحاد هذا الموسم بالدوري السعودي.

وبلغ عدد أهداف النجم المغربي في نادي اتحاد جدة السعودي 13 هدفا وصنع هدفين وارتفع رصيد الاتحاد إلى 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الـ15.