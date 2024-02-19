الرئيسية » رياضة » الضربة القاضية.. المغربي حمدالله يخطف الأنظار بهدفين في دوري روشن السعودي (فيديو)

الضربة القاضية.. المغربي حمدالله يخطف الأنظار بهدفين في دوري روشن السعودي (فيديو)

بقلم
عبدالرزاق حمدالله

وطن – تصدر اسم نجم نادي اتحاد جدة لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله منصات التواصل بعد تسجيله هدفاً مميزاً في مرمى الرياض ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ومن منتصف الملعب استطاع حمدالله تسجيل هدف مميز ليقود فريقه للفوز بهدف دون رد في الجولة الـ 20 من مجريات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ويحاول الرياض تسجيل التعادل وتقدم حارسه لمنتصف الملعب في سبيل تحقيق ذلك انطلق حمدالله بهجمة مرتدة.

الضربة القاضية من حمدالله

وكانت النتيجة تشير لتقدم الاتحاد بهدف دون رد، ليوجه عبدالرازق حمد الله الضربة القاضية للرياض بهدف ثان، مستفيدا من ترك حارس الرياض لمرماه من أجل مساعدة زملائه في الهجوم خلال ركلة ركنية.

  • اقرأ أيضا:
حمد الله في أزمة مع الاتحاد بشأن مستقبله ونادٍ سعودي مستعدٌ للتعاقد معه

وبدأت المرتدة حين شتت الدفاع كرة طويلة إلى المهاجم المغربي الذي تقدم ثم سددها من منتصف الملعب في المرمى الخالي تماما في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسجل حمد الله أيضاً الهدف الأول للاتحاد في شباك الرياض ليقوده للفوز بهدفين دون رد مواصلاً المساهمة التهديفية رقم 15 في 16 مباراة خاضها مع الاتحاد هذا الموسم بالدوري السعودي.

وبلغ عدد أهداف النجم المغربي في نادي اتحاد جدة السعودي 13 هدفا وصنع هدفين وارتفع رصيد الاتحاد إلى 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الـ15.

قد يعجبك أيضاً

ضبع يدخل بالخطأ منطقة كلاب برية جائعة وهذا ما حدث

ضبع يدخل بالخطأ منطقة كلاب برية جائعة وهذا ما حدث (فيديو)

عبدالرزاق حمدالله

الضربة القاضية.. المغربي حمدالله يخطف الأنظار بهدفين في دوري روشن السعودي (فيديو)

ياسر القحطاني

تغريم لاعب سعودي سابق 300 ألف ريال بسبب عبارات مسيئة.. فيديو يكشف هوية المعاقَب

غاز طبيعي إسرائيلي

في خضم الحرب على غزة.. الكشف عن صفقة اقتصادية ضخمة بين مصر وإسرائيل (تفاصيل)

بنيامين نتنياهو يفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية

رغم “الرفض المعلن”.. نتنياهو يفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية بشرط يتعلق بالسعودية (تفاصيل)

حقيقة صورة الرجل “شبيه السنوار” المعتقل في غزة!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior