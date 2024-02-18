وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف .. الديوان الملكي يعلن الحداد دون ذكر سبب موته

وطن – توفي رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف، وأعلن بأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024.

كما أعرب الديوان الملكي في بيان عن “صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته”.

ينعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف تفاصيل:https://t.co/BgpuDPJpUc — RHC (@RHCJO) February 18, 2024

والد الأميرة رجوة آل سيف

ووالد الأميرة رجوة، خالد السيف من مواليد (23 سبتمبر 1968) وهو رجل أعمال سعودي وهاوي ساعات. وفق ويكيبيديا

كما أنّ خالد السيف عضو لجنة تحيكم جوائز الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات للعام 2023.

كما يرأس خالد السيف مجموعة آل سيف التي تعمل بمجالات الصحة والرعاية والبناء. ومن المديرين بشركة نقليات السيف.

بينما لم يأتِ بيان الديوان الملكي الأردني الهاشمي على سبب وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف.