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وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف .. الديوان الملكي يعلن الحداد دون ذكر سبب موته

بقلم
وفاة والد الأميرة رجوة

وطن – توفي رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف، وأعلن بأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024.

والد الأميرة رجوة
والد الأميرة رجوة

كما أعرب الديوان الملكي في بيان عن “صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته”.

والد الأميرة رجوة آل سيف

ووالد الأميرة رجوة، خالد السيف من مواليد (23 سبتمبر 1968) وهو رجل أعمال سعودي وهاوي ساعات. وفق ويكيبيديا

كما أنّ خالد السيف عضو لجنة تحيكم جوائز الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات للعام 2023.

لم يذكر الديوان الملكي الأردني سبب وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف
لم يذكر الديوان الملكي الأردني في بيان النعي سبب وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

كما يرأس خالد السيف مجموعة آل سيف التي تعمل بمجالات الصحة والرعاية والبناء. ومن المديرين بشركة نقليات السيف.

بينما لم يأتِ بيان الديوان الملكي الأردني الهاشمي على سبب وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف.

 

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