“هل اعتدتم مشهد الإبادة في غزة؟”.. مسابقة جمال القطط في الكويت تثير الضجة

وطن – أثار تنظيم الكويت لمسابقة أجمل قطة ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي وتساءل الرواد عن مدى بشاعة “اعتياد مشهد الإبادة في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر والحرب الوحشية الإسرائيلية التي تشن عليه” حتى انصرفت الدول لمسابقات وفعاليات ترفيهية بعيدة كل البعد عن هموم وقضايا الشعوب.

وتحدثت وسائل إعلام كويتية عن تنظيم ما يسمى نادي قطط الكويت مسابقة جمال القطط 2024 على مدى يومين في بوليفارد ما أثار انتقادات وجدلاً في المنصات وتعليقات تذكر بما يعانيه أبناء قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

مسابقة جمال القطط 2024 في الكويت • بتنظيم نادي قطط الكويت واستمرت على مدى يومين في بوليفارد — كويت نيوز (@KuwaitNews) February 17, 2024

ونشر حساب المجلس على منصة إكس تغريدة أرفيق فيها صورة لقطة بدا أنها من المشاركات في الفعالية وكتب عليها: “مسابقة جمال القطط في الكويت” وأوضح أنها تعود للعام 2024 وعقدت على مدى يومين في بوليفارد.

نادي قطط الكويت نظم مسابقة جمال القطط 2024 على مدى يومين في بوليفارد. pic.twitter.com/0FJDQeDVTQ — المجلس (@Almajlliss) February 17, 2024

وشارك بعض الرواد على سبيل الفكاهة صوراً لقطط غريبة الشكل متسائلين عن إمكانية مشاركتها ضمن المسابقة.

ضجة مسابقة جمال القطط في الكويت

وتفاعل آخرون في منصات التواصل مع الإعلان وانتقدوا الفعالية والحساب الذي يروج لها وزعموا أنه كان في السابق يدعوا لمقاطعة الاحتلال وينتقد مظاهر اللا مبالاة التي تحصل حول العالم تجاه ما يجري في غزة.

🚨🚨مسابقة ملكة جمال القطط في الكويت … هؤلاء هم أنفسهم قبل شهرين كانوا يلومننا على أكل ماكدونالدز وغزة تعاني اليوم عاملين مسابقة ملكة جمال القطط . pic.twitter.com/Fd9SjsMkM7 — Hoda_jannat (@hodajannat) February 17, 2024

وكتبت المغردة هدى جنات بتعليق لها على منصة إكس: “مسابقة ملكة جمال القطط في الكويت … هؤلاء هم أنفسهم قبل شهرين كانوا يلومننا على أكل ماكدونالدز وغزة تعاني اليوم عاملين مسابقة ملكة جمال القطط”.

قطط الكويت ملكات جمال والبشر يموتون في غزه…

يا اخوان الكويت أين أنتم، إلى متى.

رجعتوا طبيعيين وتباشرون الحياة كما هي وانتهت الشعارات وحفلات الهياط الممتعة.

ارجوكم نحتاج متعة. pic.twitter.com/B4pqiXzxyO — عبد العزيز الخميس (@alkhames) February 17, 2024

وذكر عبدالعزيز الخميس ساخراً: “قطط الكويت ملكات جمال والبشر يموتون في غزة … يا إخوان الكويت أين أنتم، إلى متى. رجعتوا طبيعيين وتباشرون الحياة كما هي وانتهت الشعارات وحفلات الهياط الممتعة. ارجوكم نحتاج متعة”.

أُمنا الكويت في بشر جالسين ينذبحوا من الوريد إلى الوريد في غزة..و ربي الإحساس نعمة لو راحت فعلى الدنيا السلام بالفعل… — زين يوسف 🇺🇸 (@Zainjoseph1) February 17, 2024

وكتب زين اليوسف: “أُمنا الكويت في بشر جالسين ينذبحوا من الوريد إلى الوريد في غزة..و ربي الإحساس نعمة لو راحت فعلى الدنيا السلام بالفعل”.

اقرأ أيضا:

يذكر أن العديد من المسابقات أقيمت في الكويت لأجمل قطة وما شابهها من فعاليات تتعلق بالحيوانات وليست المسابقة جديدة أو مستحدثة.