مهرجان فبراير الكويت.. هل أنهى حفل السعودي محمد عبده التضامن الكويتي مع غزة؟

وطن – شهدت الكويت مع بداية شهر شباط/فبراير 2024 أولى حفلات ما يسمى المهرجان الغنائي “فبراير الكويت 2024” بقاعة “أرينا 360 مول” بحضور الفنان السعودي محمد عبده بعد تجاهل كامل لدعوات إلغائه مع استمرار الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

و رغم المواقف الكويتية الماضية التي أكدت أهمية التفاعل الشعبي والضغط الرسمي لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة إلا أن الموقف الأخير من حفلة عبده كانت تجاهل كافة الدعوات السابقة لإلغاء الحفل حيث لم تلق هذه الأصوات آذان صاغية.

وتصدر وسم محمد عبده في الكويت منصة التواصل الاجتماعي إكس فيما رصدت وطن العديد من التغريدات والآراء عن الحفل.

انتقادات لـ “تجاهل مأساة غزة”

ومن تلك الآراء ما كتبه فارس الزهراني: “إخوانا في الكويت راح يوقفون حفل عشان غزة” فيما عبر مغرد آخر عن تمنياته في إلغاء الفنان السعودي للحفل مراعاة لمشاعر أهالي غزة إلا أن كل ذلك لم يحصل لا من محمد عبده ولا من الجهة المنظمة لما يسمى مهرجان فبراير.

وكتب مغرد ثالث عن الحفل: “حاولت أن اجد أخونجي كويتي معلق لو بتغريدة واحدة ينكر فيها استعداد الكويت لعمل حفل ومهرجانات وأهل غزة يعانون من تهجير ومن مجاعات فلم أستطع وهذا دليل”.

حاولت ان اجد أخونجي كويتي معلق لو بتغريدة واحدة ينكر فيها أستعداد الكويت لعمل حفل ومهرجانات وأهل غزة يعانون من تهجير ومن مجاعات فلم أستطع وهذا دليل

لاهمهم منكر ولا همهم عزة وان الناصح مفسد لا مصلح يحاول التأجيج لشحن الأنفس فقط — AR.sul (@Alr7al20) January 24, 2024

وأضاف المتابع عن هؤلاء: “لاهمهم منكر ولا همهم عزة وان الناصح مفسد لا مصلح يحاول التأجيج لشحن الأنفس فقط”.

أسامة الشاهين: نحتفي ولكن لا نرقص ونغني.. نعم لإلغاء الحفلات pic.twitter.com/9sdHwuH8AH — ترند (@Trendntwork_kw) February 2, 2024

وخرج النائب والسياسي الكويتي أسامة الشاهين بمقطع فيديو مؤكداً فيه أهمية إلغاء الحفلات للمناسبات الوطنية والاكتفاء بالاحتفاء وعدم الرقص والغناء لكونها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتجاهل مأساة غزة من جهة أخرى.

فيديوهات محمد عبده في الكويت

وانتشرت العديد من المقاطع المصورة تظهر إقامة حفل محمد عبده دون أي مراعاة للمطالب التي خرجت داعية لإلغاء هذه الفعالية واحترام معاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

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ونظم الحفل المذكور شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بحضور رئيسها التنفيذي سالم الهندي، ونقله تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة.

جديد محمد عبده "مري قلبي اليوم" يقدم للمرة الثانية مسرحيًا #محمد_عبده_في_الكويت pic.twitter.com/y5RfRQRndq — abdu fans (@abdu_fans_) February 1, 2024

وأهدى فنان العرب الكويت وشعبها أغنية وطنية حملت عنوان “باركي يا كويت”، وقدم أغنية «البرواز» و أغنية «الهوى الغايب».

وقال عبده إن حفله هذا العام مختلف و السبب لكونه يحتفل مع الكويت بأعيادها، وأيضًا لمناسبة تولي أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، متمنيًا له وافر الصحة والعافية.