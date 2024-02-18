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مؤخرة جورجينا تثير ضجة في إيران .. وشريكة رونالدو غاضبة! (صور)

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مؤخرة جورجينا شريكة رونالدو

وطن – عمدت صحيفة إيرانية إلى تعديل صورة مؤخرة جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء المعروفة وشريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.

وكان كريستيانو رونالدو نشر صورة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مع عائلته احتفالاً  بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.

في تلك الصورة، ظهرت جورجينا وهي ترتدي فستانًا طويلًا أسود، وتبتسم للكاميرا. بينما كان نجل رونالدو الأكبر يحتضنها، وهم يجتمعون حول كعكة عيد الميلاد.

جورجينا تشارك رونالدو وأبناءه الاحتفال بعيد ميلاده الـ39
جورجينا تشارك رونالدو وأبناءه الاحتفال بعيد ميلاده الـ39

ومع ذلك، قررت صحيفة إيرانية تعديل صورة جورجينا، بحيث لا تظهر مؤخرتها البارزة؛ لمنع قرائها من رؤية ما هو “غير مناسب”.

فبدلاً من نشر النسخة الأصلية، قامت صحيفة “همشهري” الإيرانية، بتحرير الصورة باستخدام برامج التعديل؛ بحيث لا يمكن رؤية مؤخرة جورجينا رودريغيز.

صورة جورجينا بعد التعديل كما نشرتها الصحيفة الإيرانية
صورة جورجينا بعد التعديل كما نشرتها الصحيفة الإيرانية

استياء جورجينا رودريغيز

شريكة كريستيانو رونالدو غير راضية على الإطلاق عن تصرف الصحيفة الإيرانية، حيث قال مصدر مقرب منها إن “جورجينا رودريغيز غاضبة جدًا. إنها تعمل بجد من أجل جسدها وهي فخورة جدًا بمنحنياتها. هذا يظهر أن نظرة العالم للنساء في بعض الأجزاء من العالم مُغيّرة. إنها مجرد مؤخرة“. وفق ما نقلت صحيفة sun البريطانية عن المصدر

كما وصلت ردود الفعل على صورة مؤخرة جورجينا في الصحيفة الإيرانية إلى الساحة السياسية.

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وعبرت النائبة البلجيكية المتطرفة ذات الأصول الإيرانية، داريا صفائي، عن استيائها من التلاعب بالصورة وقالت: “هذا مثال على مدى مرض الإسلاميين تجاه جسد المرأة”.حسب قولها

ولم تعلق جورجينا بشكل مباشر على هذه القضية. على الرغم من أن نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي يستمر كالمعتاد.

وبعد انتقال رونالدو إلى فريق النصر السعودي لكرة القدم، لوحظ ان جورجينا اتخذت نهجًا أكثر تحفظًا عند النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لقواعد اللباس الأكثر صرامة في السعودية.

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