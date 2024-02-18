إسقاط عضوية مرتضى منصور.. طالع أبرز قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

وطن- قرر مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب، الأحد، إسقاط عضوية مرتضى منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة وفق اللوائح المنصوص عليها داخل النادي.

وأسقط رئيس مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب خلال اجتماعه مع الأعضاء، عضوية مرتضى منصور رئيس النادي السابق، بسبب افتقاده لشروط العضوية العامة إعمالاً لأحكام المادتين 8 و12 من لوائح النظام الداخلي للنادي.

إسقاط عضوية مرتضى منصور

ونشر نادي الزمالك المصري تفاصيل أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة لبيب، عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، وهي على النحو الآتي:

إسقاط عضوية مرتضى منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالاً بأحكام المادتين 8 و12 من لوائح النادي.

اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

مناقشة ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد 2009، عقب مباراة الأهلي التي أقيمت في ملعب النادي.

تمسك النادي الغير مشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن، مع تفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

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يذكر بأن حسين لبيب قد تولى منصب رئيس نادي الزمالك، خلفاً للمستشار مرتضى منصور، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في شهر أكتوبر العام الماضي.