هل يحل هذا الفيديو لغز مقتل زوج ريم فكري وهل للفنانة المغربية يد بالجريمة؟ (شاهد)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع فيديو متداول، قال ناشروه إنه يوثق لحظة اختطاف زوج المغنية المغربية ريم فكري من أمام منزله، ضمن متابعة أحدث تطورات قضية خطف وتعذيب وقتل زوج الفنانة الشابة.

وأظهر الفيديو الذي صور من كاميرا مراقبة ورصدته “وطن” الواقعة التي شهدتها العاصمة المغربية الدار البيضاء بتاريخ 8/2/2024، وبدت فيه سيارة سوداء صغيرة الحجم تقف أمام مدخل أحد المباني.

وعلى الجانب الآخر من الطريق بدا عدد من الأشخاص وهو ينهالون بالضرب على شخص آخر قرب جدار قبل أن يقوموا بإلقائه أرضاً، ثم ترى سيارة دفع رباعي وهي تقترب منهم ويتم تقييده واقتياده لها.

شجار سابق

وتعود القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري، عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أن شجاراً عنيفاً نشب بين زوج المغنية المغربية ريم فكري قبل شهر من الزمن مع المشتبه به الملقب ب”التوربو” في أحد الملاهي الليلة، وهو الشجار الذي أفضى بعد شهر إلى هذه “الجريمة البشعة”.

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والد الضحية يخرج عن صمته

وكشف والد الشاب المخطوف رضى فرس تفاصيل عن اختطاف نجله وتعذيبه ووفاته، وقال في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام مغربية أن ابنه قتل وإلى الآن لم يتم العثور على جثته.

وكشف أنه اختفى مساء، الخميس، على يد عصابة مجهولة من أمام منزله وتحاول شرطة الدار البيضاء-كما قال- البحث عن الجناة.

وروى أن أبنه المغدور كان ذاهباً لحل مشكلة وأراد الخاطفون أن ينتقموا منه، وأضاف أنه لم يعرف باختطاف ابنه إلا في اليوم التالي وألمح إلى دور في اختطافه وقتله إلى زوجته المغنية.

ونفى والد الشاب المغدور أن يكون لابنه علاقة بالمخدرات أو السرقة كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن لديه أي سوابق قضائية.

توقيف مشتبه به

وأشارت صحيفة “هسبريس” المغربية إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت، أول أمس الأربعاء، من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، للاشتباه بتورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرونين بالتعذيب والقتل في حق زوج المغنية”ريم فكري”.

أين الجثة؟

وأسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه به الرئيسي، الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي إلى الموت، داخل حاوية في منزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي الرباط بعد التمثيل بها.

ريم فكري تعلق

وبدورها خرجت ريم فكري عن صمتها لأول مرة لتعلق على الأخبار المتداولة، حيث عبرت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” عن شكرها العميق لكل من اتصل بها أو أرسل إليها رسالة.

https://www.instagram.com/rymfikri/?hl=ar

ودعت فكري جميع محبيها ومتابعيها إلى احترام الظروف التي تمر بها حاليا، مردفة “لا راد لقضاء الله وإنا لله وإنا اليه راجعون.. دعواتكم له بالرحمة”.