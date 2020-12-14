“غرست في صدره زجاجة مكسورة” .. الفنانة الإماراتية بدرية أحمد “تقتل زوجها” وهذا ما نشرته!

دفعت أنباء عن محاولة الفنانة الإماراتية بدرية أحمد الهرب خارج الدولة بعد تورطها في قضية قتل زوجها، الفنانة الى الخروج والردّ على ما يُشاع عنها .

وجاء في الإشاعة المتداولة أنّه تم القبض على الممثلة بدرية أحمد في مطار أبوظبي من قبل رجال المباحث قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد، وانّ خادمتها الإثيوبية هي التي أبلغت الشرطة عنها بعد ارتكاب الجريمة بحرقّ زوجها.

وتضمنت الإشاعة انّ المشاجرة بين الممثلة الإماراتية وزوجها لم تزد عن 3 دقائق، وسرعان ما سقط الزوج قتيلاً بعدما غرست في صدره زجاجة مكسورة .

ونفت بدرية أحمد تمامًا ما يتم إشاعته حولها مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وأن هذا الأمر غير مقبول.

ونشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة عائلتها وعلقت: ” يعني مو كفاية الظلم اللي أنا أعاني منه منذ 7 سنوات في شغلي، انظلمت كتير وبعدت عن الساحة الفنية، وجمهوري متشوق وينك وينك..أنا وش أقول”.

وتابعت: “أنا وش أقول..من كل مكان ظلم، ظلم من الناس ومن العالم ومن الدنيا”، وأضافت: “أنا صار الي الحين 23 سنة مش متزوجة”.

وفي يونيو 2020 ردّت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد على ما يتداول حول منعها من دخول الكويت بعد عودتها الى الإمارات، وقالت في تصريحات تلفزيونية إنّ الحديث عن منعها من دخول الكويت “مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة”.

وفي أواخر شهر اكتوبر الماضي، خلعت بدرية أحمد، حجابها، الذي ارتدته في مايو الماضي، ونشرت فيديو عبر “سناب شات”، ظهرت فيه دون حجاب، إذ أطلت بشعرها الأشقر ومكياجها الكامل.

ومنذ إعلانها خلع الحجاب، تثير الفنانة الاماراتية بدرية أحمد الجدل بتصرفاتها على مواقع التواصل .