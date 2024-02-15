كابوس الفهود والنمور.. لماذا ينافس “الضبع البني” ملك الغابة؟ (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل الاجتماعي سلط الضوء على حيوان الضبع البني مؤكداً أنه حيوان مرعب تخاف منه كل الفهود والنمور المرقطة، وبمجرد أن يروه يتركوا فرائسهم ويغادروا دون أي مقاومة.

ويبدو ذلك طبيعياً لأن الضبع البني أو الغثراء ليس ضبعاً عادياً فهو قادر على هزيمة قطيع كامل من الكلاب البرية أو يهزم فهداً ونمراً مرقطاً.

وحتى فصائل الضباع المرقطة تهاب الضبع البني وتخافه وتخشى منه وتهرب ولها الغلبة في كثير من المواجهات المثيرة.

سر قوة الضبع البني وتفوقه

ويعد الضبع البني من أشرس الحيوانات المفترسة بجنوب أفريقيا وهو عدواني جداً وسريع الهجوم والافتراس ونادر الوجود، إذ يتبقى منه فقط ما بين 4000 و10000 ضبعاً فقط.

ومن يراه من بعيد قد يظنه من فصيلة الكلاب لوجود شعر كثيف له، وهو ما يحميه من أنياب الحيوانات المفترسة.

وقد يستغرب القارئ عندما يعلم أن شعر الضبع البني سر قوته فعند تعرضه للهجوم ينفش نفسه ويظهر بمظهر أضخم بكثير من حجمة الطبيعي فيخيف الحيوانات الأخرى.

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ويمكن أن يصل طول رأس الضبع البني وجسمه من 86 حتى 140 سم وفي المتوسط يقدر بـ 110 حتى 125 سم وتكون الذكور أكبر قليلاً من الإناث.

ويسمى ضبع الغثراء أو الضبع البني بالإنكليزية Brown Hyena ويعيش في صحراء كلهارى وصحراء ناميب في جنوب أفريقيا.