مشاهد لـ “عربة السيفور” التي دمّر بها الاحتلال عمارات مصرية في غزة

وطن – وثّق صحفي فلسطيني، مشاهد لعربة السيفور التي يستخدمها جيش الاحتلال في تفجير المنازل والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

وقال الصحفي محمود أبو سلامة، إن جيش الاحتلال استخدم هذه العربة في تفجير أبراج مصرية حديثة الإنشاء في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد، قدرًا كبيرًا من الدمار في المنطقة بينما تبين أن جيش الاحتلال ترك الآلية التي استخدمها في التفجير.

وكان انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في مدينة غزة، قد أظهر الأبراج السكنية التي تعهدت مصر عام 2021 ببنائها شمالي قطاع غزة وهي مدمرة بشكل كبير، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية جراء عدوان الاحتلال.

دمار كبير في المباني السكنية

فيما أحدث جيش الاحتلال دمارًا كبيرًا وخرابًا في العمارات المصرية التي لا تزال قيد الإنشاء شمالي قطاع غزة أثناء توغله في بلدة جباليا ومنطقة المدرسة الأمريكية في بلدة بيت لاهيا (شمال).

ودُمِّرت عشرات العمارات السكنية بشكل كامل، بالإضافة إلى وقوع دمار واسع في الشوارع والبنية التحتية، نتيجة للقصف البري والبحري والجوي الإسرائيلي.

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وشوهدت آثار الذخيرة المستخدمة للمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى شظايا الصواريخ والرصاص التي اخترقت الشقق السكنية في تلك المناطق الشمالية لقطاع غزة.

قصة العمارات المصرية

وفي عام 2021، تعهدت مصر بمنحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية على غزة آنذاك. تشمل المنحة إنشاء وحدات سكنية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى ترميم أجزاء من شارع الرشيد شمالي القطاع، وإزالة ركام البنايات التي دمرتها إسرائيل.

وفي مايو/ أيار 2021، وضع مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، حجر الأساس لبناء الوحدات السكنية المصرية بتمويل وإشراف مصري، أطلقوا عليه اسم “دار مصر”.

وتضم المدن 117 عمارة سكنية، وحوالي 2500 وحدة سكنية، حسب تصريحات مسؤولين في وزارة الأشغال الفلسطينية في قطاع غزة.