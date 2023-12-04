فيديو مروع بالبطيء.. لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في غزة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا مروعا وثق لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي مدمر على أحد المباني السكنية في قطاع غزة، ضمن حملة الاعتداء الهمجي للاحتلال على المدنيين في القطاع المحاصر.
والاثنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة حيث يتزايد عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين وكذلك أعداد الجرحى، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.
لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في غزة
ويظهر الفيديو المروع الذي انتشر عبر مواقع التواصل لحظة سقوط الصاروخ على المبنى السكني في غزة، ليدمره بالكامل ويحدث انفجار هائل في مشهد مروع.
ركزّوا في حجم الصواريخ التي تلقيها الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الفلسطينيين في #غزة .. هي صواريخ حصل عليها جيش الاحتلال من الجيش الأمريكي.#جنوب_لبنان #حزب_الله #ابو_عبيده #تل_ابيب #السيسي_خاين_وعميل #اردوغان #فايز_الدويري #الجيش_الاسراييلي #الحكام_العرب #Gaza_War… pic.twitter.com/gbs4XLsTdY
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2023
كما لفت ناشطون إلى حجم الصواريخ التي يقصف بها الاحتلال المبان في غزة وقوتها التدميرية، لافتين إلى أنها صواريخ حديثة مدت بها أمريكا الكيان المحتل.
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ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الاسرائلي حربا مدمرة علي قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وإصابة أكثر من 40 ألف فلسطيني، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع المحاصر وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
والاثنين، استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية واعتقل الاحتلال أيضا نحو 60 فلسطينيا خلال اقتحامات لمدن وقرى في الضفة مما رفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 3500 معتقل منذ معركة طوفان الأقصى.