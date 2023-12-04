فيديو مروع بالبطيء.. لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في غزة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا مروعا وثق لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي مدمر على أحد المباني السكنية في قطاع غزة، ضمن حملة الاعتداء الهمجي للاحتلال على المدنيين في القطاع المحاصر.

والاثنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة حيث يتزايد عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين وكذلك أعداد الجرحى، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في غزة

ويظهر الفيديو المروع الذي انتشر عبر مواقع التواصل لحظة سقوط الصاروخ على المبنى السكني في غزة، ليدمره بالكامل ويحدث انفجار هائل في مشهد مروع.

كما لفت ناشطون إلى حجم الصواريخ التي يقصف بها الاحتلال المبان في غزة وقوتها التدميرية، لافتين إلى أنها صواريخ حديثة مدت بها أمريكا الكيان المحتل.

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ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الاسرائلي حربا مدمرة علي قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وإصابة أكثر من 40 ألف فلسطيني، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع المحاصر وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

والاثنين، استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية واعتقل الاحتلال أيضا نحو 60 فلسطينيا خلال اقتحامات لمدن وقرى في الضفة مما رفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 3500 معتقل منذ معركة طوفان الأقصى.