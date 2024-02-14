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“كأنه في الحرم”.. فنان مغربي يؤدي الأذان داخل مسجد في مصر (فيديو)

بقلم
إلياس وردي

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر الفنان المغربي المعتزل إلياس وردي وهو يؤدي الأذان داخل مسجد في محافظة بورسعيد المصرية.

وأظهرت المشاهد إلياس وهو يؤذن بطريقة الأذان الحجازي في مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد المصرية بين عدد من المؤذنين والقراء والإعلاميين وضيوف من جميع أنحاء العالم.

ولاقى المشهد تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على صوت الفنان العذب، وعلق أحدهم قائلًا: “ماشاء الله كأنك في الحرم”.

“أذان في مصر كأنه في الحرم”

وعلق أحد الرواد قائلاً: “ماشاء الله وكأنك في الحرم” فيما كتب آخر: “صوته جميل جداً والمسجد جميل لكن ليت خففوا عليه التصوير خشية الفتنة”.

وقبل نحو أسبوع عقدت منافسات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني بمسجد الحسين بـ محافظة بورسعيد.

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وشارك وردي في مسابقة الابتهال الديني التي ضمت 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم من حوالي 78 دولة.

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