موعد عودة محمد صلاح إلى الملاعب مع ليفربول بعد استكمال علاجه

وطن- كشف تقرير صحفي عن موعد عودة النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى الملاعب من جديد مع صفوف ليفربول بعد استكمال فترة علاجه.

وقال موقع ليفربول إيكو، بأن اللاعب المصري محمد صلاح من الممكن أن يعود إلى صفوف قائمة ليفربول من أجل مواجهة منافسه برينتفورد، السبت، مع افتتاح منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

عودة محمد صلاح إلى الملاعب

وكان هداف ليفربول محمد صلاح، قد تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة خلال مشاركته الدولية مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، خرج على إثرها من معسكر الفراعنة مع عودته إلى إنجلترا لاستكمال العلاج هناك.

كما وأردف الموقع، ” سيكون صلاح على مقاعد دكة البدلاء في المباراة القادمة أمام برينتفورد، مع إتاحته بعض الدقائق للمشاركة في اللقاء مع الفريق”.

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حديث كلوب عن عودة محمد صلاح

من جهته، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريح صحفي خرج به نهاية الأسبوع الماضي، بأن يتطلع لعودة اللاعب محمد صلاح إلى التدريبات بشكل كامل مع الفريق بشكل كامل الأسبوع المقبل، عقب تعافيه بشكل مباشر من الإصابة.

كما وأعلن المدرب كلوب في وقت سابق عن رحيله عن صفوف نادي ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، ليكون هذا الموسم هو الأخير له مع نادي الريدز.

ويتصدر فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الوصيف برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.