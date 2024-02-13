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مشعوذة يهودية تقوم بعمل سحر لإصابة يحيى السنوار بالشلل (فيديو)

بقلم
مشعوذة يهودية تقوم بعمل سحر مزعوم لقائد حماس يحيى السنوار

وطن – في مشهد أثار سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل واعتبر دليلا جديدا على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه التي أعلنها لغزو غزة، انتشر فيديو لمشعوذة يهودية تقوم بعمل سحر مزعوم لقائد حماس يحيى السنوار.

ولم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم من الوصول لأي من قادة حماس أو عناصرها، كما أنه لم يستطع الوصول إلى أسراه في غزة كما كان يزعم أنه قادر على ذلك عبر العمل العسكري.

وظهرت المشعوذة اليهودية في الفيديو الذي تناقلته وسائل إعلام عبرية، وهي تضع صورة يحيى السنوار أمامها مع أدوات السحر المزعومة الخاصة بها.

مشعوذة تقوم بعمل سحر للسنوار

وتؤدي المشعوذة حركات غريبة جنونية بيديها حول صورة يحيى السنوار بينما تضيء الشموع، وتتمتم بكلمات عبرية غير مفهومة ـ سوى كلمة السنوار التي كررتها مرارا ـ

وأوضحت الحسابات ناقلة الفيديو أن المشعوذة الإسرائيلية تقوم بعمل سحر مزعوم لإصابة السنوار بالشلل.

الاحتلال يزعم حصوله على فيديو يظهر السنوار داخل نفق

والثلاثاء، نشرت القنوات والصحف الإسرائيلية في توقيت واحد خبر حصول جيش الاحتلال على فيديو لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار رفقة زوجته، داخل أحد أنفاق خان يونس بالإضافة إلى دفتر ملاحظاته، وروجت للخبر باعتباره نصرا كبيرا.

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري فقد حصلت إسرائيل على لقطات ليحيى السنوار في نفق بخان يونس محاطا بـ “طفلين أو ثلاثة” مع زوجته، وفق ما أفادت به “القناة 12″ الإسرائيلية دون بث الفيديو.

يحيى السنوار وفق الإعلام الاسرائيلي يبدو بصحة جيدة ولم يتعرض إلى أي أذى، ويدير المعركة والحرب من أسفل الأنفاق من خان يونس، التي لم يعرف إذا كان غادرها أم لا.

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