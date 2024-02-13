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مدرب نشامى الأردن الحسين عموتة يرتدي الكوفية الفلسطينية تضامناً مع غزة (شاهد)

بقلم
الحسين عموتة

وطن- ارتدى مدرب نشامى الأردن الحسين عموتة الكوفية الفلسطينية خلال الاستقبال الحافل لنجوم المنتخب من قبل الجماهير داخل ملعب (استاد عمان) الدولي، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه النشامى في بطولة كأس آسيا 2023 قطر.

وظهر المدرب المغربي الحسين عموتة وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، خلال احتفاله مع نجوم منتخب نشامى الأردن مع الجماهير لدعم ومناصرة غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال130 على التوالي.

وشهد استاد عمان الدولي الاستقبال الحافل من قبل الجماهير الأردنية لنجوم منتخب النشامى، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس آسيا 2023 بوصوله إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

الحسين عموتة يرتدي الكوفية الفلسطينية تضامناً مع غزة

وكان نجوم منتخب نشامى الأردن قد عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، خلال مشاركتهم في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 قطر، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية والكوفية، وكذلك ارتداء القمصان التي تحمل الشعارات لتأييد ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

الحسين عموتة
الحسين عموتة مدرب نشامى الأردن
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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني منذ زمن النكبة عام 1948، بالقصف العشوائي للأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين والمساجد والكنائس وحتى المشافي دون سابق إنذار.

مجازر الحرب الإسرائيلية على غزة

ناهيك عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء التي وصلت إلى 2333 مجزرة ويزيد، بالإضافة إلى التطهير العرقي والنزوح القسري المتواصل في الحرب المستمرة على قطاع غزة حتى الآن.

منتخب نشامى الأردن
جماهير منتخب نشامى الأردن

وبحسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قد ارتقى أكثر من 27 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 68 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة.

جماهير منتخب نشامى الأردن
جماهير الأردن خلال استقبالهم الحافل لنجوم منتخب النشامى
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