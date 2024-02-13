غيابات مؤثرة في صفوف تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ في منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا

وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد العديد من الغيابات المؤثرة في المواجهة المرتقبة أمام لايبزيغ، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024 خارج ميدانه على ملعب (ريد بول لايبزيغ).

ومن أبرز الغيابات عن صفوف ريال مدريد (الملكي الأبيض) بسبب الإصابة، جود بيلينغهام وأنطونيو روديجر وديفيد ألابا والحارس تيبو كورتوا مع عودة ناتشو وكيبا بعد تعافيهم من الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية خارج ملعبه أمام أر بي لايبزيغ الألماني، بتشكيلة أساسية متوقعة، في ذهاب منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع الملكي: فيرلاند ميندي. داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كامافينغا، تشواميني. توني كروس (فالفيردي)، براهيم دياز.

مركز الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيور.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ

وستنطلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في منافسات ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة ومصر، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

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بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً منتصف الليل.

معلق مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ

كما وسيعلق على مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في منافسات دوري أبطال أوروبا لدور ال16، المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورتس) الرياضية القطرية.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز الكاسح على منافسه الوصيف جيرونا، في المباراة الماضية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز برباعية نظيفة دون مقابل.