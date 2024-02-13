تصرفات غريبة لـ”بايدن” خلال لقاء الملك عبدالله الثاني: مشوّش ويحدق في الأرض! (فيديو)

وطن – في تصرفات غريبة لكنها ليس بالجديدة، بدا الرئيس الأمريكي جو بايدن مشوشاً وهو يتجول خلف المنصة، يحدق في الأرض بينما كان ملك الأردن عبدالله الثاني يتحدث خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض، وسط حديث عن صحة الرئيس العقلية.

“جلالتكم، إليكم الكلمة”، هكذا قال بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، للملك الأردني بعد ترحيبه به في البيت الأبيض.

تصرفات غريبة لـ”بايدن” خلال لقاء الملك عبدالله الثاني

بينما كان الملك عبدالله يستعد لإلقاء خطابه، كان الرئيس بايدن يتنقل خلفه وخلف المنصة، يحدق إلى الأرض كما لو كان يبحث عن علامة تدل على المكان المناسب الذي يجب أن يقف فيه.

تردد بايدن بين مكانين مختلفين قبل أن يستقر على ما كان في الأصل اختياره الأول، إلى جانب الملك عبد الله الأيسر وأمام العلم الأردني.

ظهرت ترددات الرئيس كأنها أربكت الملك، الذي نظر مرة واحدة فوق كتفه الأيسر متوقعاً رؤية بايدن لكنه لم يكن هناك.وفق صحيقة “نيويورك بوست” الأمريكية

“لقد غيرت مكاني”، قال بايدن، قبل أن ينتقل إلى الجانب الأيسر من الملك وهو يبتسم.

وخلال اللقاء، طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بوقف إطلاق نار فوري ومستدام بين إسرائيل وحركة حماس.

وحذر خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من أن أي هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة “ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة”.

بدوره، أشار بايدن إلى اتفاق قيد البحث لوقف ما أسماها “الأعمال العدائية” لستة أسابيع على الأقل.

زلات بايدن تثير تساؤلات جدية حول صحته

وبعد أسبوع حافل من الزلات، بالإضافة إلى تقرير من وزارة العدل أثار تساؤلات جدية حول صحته، دخل القسم الطبي على الخط لتحليل ما يمر به بايدن صحيا وإدراكيا.

ودعا الأطباء، يومَ الجمعة، بايدن إلى إجراء اختبارات معرفية تثبت أنه لائق للخدمة.

ووصف تقرير وزارة العدل بايدن، 81 عاما، بأنه “رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة”، ووجد أنه لا يتذكر السنوات التي كان فيها نائبا للرئيس ولا يستطيع أن يتذكر، “حتى في غضون عدة سنوات”، عندما توفي ابنه “بو”.

وقال الأطباء إن نسيان الأحداث الرئيسية مثل وفاة أحد أفراد أسرته كان علامة مميزة للتدهور المعرفي، ومقدمة للخرف، ودعوا شاغل الوظيفة إلى إجراء اختبارات معرفية “ليثبت للجمهور” أنه سليم عقليا.

وكان بايدن ارتكب زلة مذهلة، في إشارة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو رئيس للمكسيك.

يعيداً عن خرف #بايدن الذي وصف #السيسي بالرئيس المكسيكي ربما متأثراً بما يصفه المصريون فأنه يتحدث عن أنه من قام باقناع السيسي بفتح #معبر_رفح لدخول المساعدات. لو اتيح للسيسي أن يتحدث على راحته لقال: أيوا أنا قفلت المعبر وساقفل واقفل. وأنا اللي دمرت اقتصاد #مصر وأنا الذي جعل مصر… pic.twitter.com/TLcbjWh66E — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) February 9, 2024

حالياً، يعتقد 86% من الأمريكيين أن بايدن “كبير جداً في السن” ليكون رئيساً، وفقاً لاستطلاع أجرته ABC News/Ipsos، بينما قال 62% ذلك عن الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاماً، الذي يسعى لمواجهة بايدن مرة أخرى في انتخابات نوفمبر.