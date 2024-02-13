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امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها في الطائرة .. ملايين المشاهدات للفيديو وهذه قصته

بقلم
امرأة مربوطة بشريط لاصق إلى مقعدها في طائرة

وطن – أعادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، يظهر امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها في طائرة تتبع الخطوط الجوية الأمريكية. تقول الشركة إنها حاولت فتح الباب أثناء الرحلة و هاجمت مضيفي الطيران.

وكان الفيديو انتشر بشكل كبير على “تيك توك”، وفيه تظهر امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها على متن الرحلة 1774 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، والتي كانت تسافر من “دالاس فورت وورث” في تكساس، إلى “شارلوت” في نورث كارولينا.وفق “نيويورك بوست” الأمريكية

امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها في الطائرة

في الفيديو، يمكن رؤية امرأة في مقاعد الدرجة الأولى وهي ملفوفة بشريط لاصق حول صدرها وفمها وهي تحاول الصراخ على الركاب الذين يغادرون الطائرة بعد هبوطها.

وبدأت الفوضى بعد ساعة من الرحلة التي استغرقت ساعتين عندما “كان جميع مضيفي الطيران يركضون ذهابًا وإيابًا في الممرات، يهمسون لبعضهم البعض بشكل هستيري.”

بعد ذلك، بدأ الطاقم بقفل الحمامات وبدأوا بجمع الحقائب من الصناديق العلوية لكنهم لم يقولوا ما الذي كان يحدث بالضبط. “كان الأمر فوضويًا ولا أحد يعرف ما الذي يحدث”، كما قال ناشر المقطع على تيك توك.

أخيرًا، تحدث الطيار عبر النظام الصوتي وطلب من المسافرين البقاء في مقاعدهم بسبب “وضع سيئ في الطائرة” لكنه لم يفصل ما الأمر.

أثناء هبوط الطائرة، قال مضيف طيران كان يجلس بالقرب من الركاب إن امرأة “أحدثت ضجة” وحاولت النزول من الطائرة.

وأضاف أن المرأة بدأت بالطرق على الأبواب قائلة، “يجب أن تسمحوا لي بالنزول من هذه الطائرة!'”.

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ووفق ناشر المقطع بدأت المرأة بمهاجمة مضيفي الطيران وعضّهم والبصق عليهم،، مما دفع الطاقم إلى “إخضاعها” ولف شريط لاصق حول فمها.

ورغم أن قصة الفيديو تعود للعام 2021 إلا أنه جرى تداوله مجددا، وجظي بملايين المشاهدات.

وقال ممثل الخطوط الجوية الأمريكية في بيان آنذاك إن المرأة “حاولت فتح باب الصعود الأمامي واعتدت جسديًا وعضت وتسببت في إصابة مضيف طيران.”

واضاف: “نحن نشيد بطاقمنا على احترافيتهم وجهودهم السريعة لحماية الركاب على متن الطائرة”.

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