امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها في الطائرة .. ملايين المشاهدات للفيديو وهذه قصته

وطن – أعادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، يظهر امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها في طائرة تتبع الخطوط الجوية الأمريكية. تقول الشركة إنها حاولت فتح الباب أثناء الرحلة و هاجمت مضيفي الطيران.

وكان الفيديو انتشر بشكل كبير على “تيك توك”، وفيه تظهر امرأة مربوطة بشريط لاصق على مقعدها على متن الرحلة 1774 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، والتي كانت تسافر من “دالاس فورت وورث” في تكساس، إلى “شارلوت” في نورث كارولينا.وفق “نيويورك بوست” الأمريكية

This lady was duck taped to her seat on a plane after trying to open the door mid flight pic.twitter.com/y3E39QykhB

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 9, 2024