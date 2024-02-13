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إصابة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر في قصف إسرائيلي شمالي رفح.. مشاهد مؤلمة لقدمه “المبتورة”

بقلم
إصابة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر في قصف إسرائيلي شمالي رفح.. مشاهد مؤلمة لقدمه "المبتورة"

وطن – انضم الصحفي إسماعيل أبو عمر، إلى قائمة مراسلي قناة الجزيرة القطرية الذين استهدفهم جيش الاحتلال في حربه المستمرة على قطاع غزة.

وانتشرت لقطات مصورة، تظهر اللحظات الأولى لإصابة إسماعيل أبو عمر وزميله المصور أحمد مطر بعد قصفهما من طيران الاحتلال المُسيَر شمالي رفح.

https://twitter.com/Sa7atPlBreaking/status/1757371132011749454?s=20

وقالت قناة “الجزيرة” إن مراسلها إسماعيل أبو عمر أصيب في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضًا عن إصابة الزميل المصور أحمد مطر أصيبا بجروح خطيرة.

وأشارت إلى نقل كل من الزميلين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر إلى مستشفى غزة الأوروبي للخضوع لعمليات جراحية.

بتر قدم إسماعيل أبو عمر

في سياق متصل، أوضح مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي، أنّ حالة زميله إسماعيل أبو عمر تطلبت بتراً في القدم.

يشار إلى العديد من صحفيي ومراسل الجزيرة جرى استهدافهم خلال الحرب على غزة، بينهم الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك استهداف مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح الذي أصيب في أحد الاستهدافات، وفقد الكثير من أفراد أسرته جراء استهدافات أخرى.

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كما فقد مراسلي الجزيرة مؤمن الشرافي وأنس الشريف، عددا من أفراد عائلتيهما جراء العدوان الإسرائيلي.

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