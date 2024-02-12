هل تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 6 أسابيع؟

وطن– في تطور جديد لمستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تعمل على صفقة تبادل في غزة من شأنها أن تؤدي إلى فترة هدوء لمدة ستة أسابيع على الأقل.

حديث بايدن جاء خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، قائلًا إن إطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا للغاية من الفلسطينيين الذين (استشهدوا) في غزة من المدنيين الأبرياء والأطفال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل على وصول المساعدات إلى غزة، ونسعى لفتح معبري رفح وكرم أبو سالم.

كما تحدث عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح، قائلا إنه يجب ألّا تمضي العملية من دون خطة لتأمين سلامة المدنيين، وشدد على معارضته لـ”أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة”.

وكرر القول: “لا ينبغي بدء عمليات عسكرية في رفح دون خطة موثوقة بشأن المدنيين”.

تصريحات بايدن جاءت في وقت واصل فيه جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة، ففي اليوم اليوم الـ130 من الحرب استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لاسيما في خان يونس.

وتزامنًا مع انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي، دوّت انفجارات عنيفة في مدينة رفح الحدودية والتي تمثّل الملاذ الأخير للنازحين وسط تحذيرات دولية وأممية من تبعات كارثية للاجتياح البرى المرتقب.

أزمة إنسانية طاحنة

إنسانياً، يعاني قطاع غزة من حرمانه من المساعدات الإنسانية، وعمليات تجويع ممنهجة يقوم بها الاحتلال بحق السكان، خاصة شمال القطاع.

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حصيلة شهداء غزة

فيما سبق أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 28340.

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وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 28340 شهيدا و67984 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي (في حصيلة حتى يوم الاثنين).