من هو محمد سمير وشاح؟.. حقيقة مزاعم إسرائيل لإزاحة “كابوس” الجزيرة؟

وطن – بعدما اتهم الجيش الإسرائيلي صحفياً فلسطينياً يعمل في قناة “الجزيرة” بأنه قائد في الجناح العسكري لحركة “حماس”، دارت تساؤلات عن هوية محمد سمير وشاح وحقيقة الوثائق والصور التي نشرها الاحتلال زاعماً أنها دليل إثبات لادعاءاته.

وتحدثت مصادر إعلامية للاحتلال عن إقرار حكومة نتنياهو لـ”قانون الجزيرة” لوقف بث ما وصفتها بوسائل الإعلام التي تضر بأمن الاحتلال، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة لإنهاء تواجد القناة القطرية في الأراضي المحتلة، وأن هذا القانون تسبب في تبادل الاتهامات بين الوزراء ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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الاعلام الصهيوني يروج لخبر بأن مراسل قناة الجزيرة محمد وشاح ينتمي ل #حماس وذلك في تمهيد واضح لاغتياله ، وتخويف الاعلاميين من نقل حرب الإبادة التي تُنفذ في قطاع #غزة pic.twitter.com/KnMDQn7Eu1 — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) February 11, 2024

وجاءت الاتهامات على خلفية مشاركة قطر في مفاوضات التسوية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الطرفين.

بداية المزاعم من أفيخاي ادرعي

وجاء إقرار حكومة الاحتلال لـ”قانون الجزيرة” المزعوم عقب ساعات من مزاعم أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن أحد صحفيّ الجزيرة في قطاع غزة ويدعى محمد سمير وشاح، يعمل كقيادي عسكري في حركة حماس.

الله يستر ..

الاعلام الصهيوني يروج بالدعاية الكاذبة

ضد مراسل الجزيرة في غزة/محمد وشاح

يدعي بأنه شارك في تدريب على السلاح والمقاومة.

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/vwbf4RZB4O — بوابة العمل الخيري الفلسطيني .🇵🇸 (@Palestinekitche) February 11, 2024

وأضاف ادرعي في مزاعمه على موقع التواصل الاجتماعي أنه خلال نشاط لقوات الاحتلال قبل عدة أسابيع داخل أحد معسكرات حماس في شمال قطاع غزة، تم ضبط كمبيوتر محمول يعود إلى الصحفي محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج.

#عاجل #خاص في الصباح صحفي في قناة #الجزيرة وفي المساء مخرب في حماس! @AJArabic ⭕️خلال نشاط لقواتنا قبل عدة أسابيع داخل احدى معسكرات حماس في شمال قطاع غزة تم ضبط كمبيوتر متحرك يعود إلى المدعو محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج حيث يتضح من المستندات ان محمد وشاح هو قائد… pic.twitter.com/s8CX1kOfvP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 11, 2024

وزعم متحدث الاحتلال أنه بعد تفتيش حاسوب وشاح تبين من المستندات أنه قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس.

وأكمل ادرعي في مزاعمه التي وصفت بالمضللة: “محمد وشاح في نهاية عام 2022 انتقل للعمل في مجال البحث والتطوير في القوة الجوية لحماس”.

ويعرف محمد وشاح نفسه عبر حسابه بانستغرام بأنه إعلامي فلسطيني ومراسل لقناة الجزيرة مباشر، لدى شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية.

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View this post on Instagram A post shared by محمد وشاح | mohammed (@mohammed_s.m.wishah)

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اتهم في وقت سابق صحفيين آخرين من قناة “الجزيرة” بانتمائهما للمقاومة.

والصحفيان اللذان استشهدا في غارة جوية إسرائيلية على رفح هما حمزة دحدوح، نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، محرر فيديو لوكالة “فرانس برس” والذي كان يعمل أيضا في القناة وزعم الاحتلال بأنهما عضوان في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

قناة الجزيرة لها مكتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة “إسرائيل” وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، بما ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

🚨الاحتلال المجرم يحاول تبرير قتل ١٢٦ صحفيا وصحفية، لا يوجد ما يبرر قتل الصحفيين. وقتل الصحفيين جريمة مدانة وهدفها معروف هو قتل الحقيقة وتعمية الرأي العام الدولي. "جيش الاحتلال يتهم الزميل الصحفي في قناة الجزيرة محمد وشاح بأنه قائد في كتائب القسام". – https://t.co/8YtFxn1qkP — Media Heroes (@GazaMediaHeroes) February 12, 2024

صور مفبركة لصحفي الجزيرة محمد وشاح

ورأى حساب Media Heroes على منصة إكس أن الاحتلال يحاول تبرير قتل الصحفيين والصحفيات مشيراً إلى محاولات تلفيق صور معدلة ونسبها لمحمد وشاح.

وفي ذات السياق كتب حساب “جنرال الخليج”: “الاعلام الصهيوني يروج لخبر بأن مراسل قناة الجزيرة محمد وشاح ينتمي لحماس وذلك في تمهيد واضح لاغتياله، وتخويف الاعلاميين من نقل حرب الإبادة التي تُنفذ في قطاع غزة”.

ولوحظ نشاط حسابات الذباب الإلكتروني والمعرفات الوهمية التي تم فضح علاقة بعضها بالموساد الإسرائيلي، في الترويج لهذه الأكاذيب عن صحفي الجزيرة محمد وشاح.

محمد سمير محمد وشاح مراسل قناة الجزيرة وعضو في تنظيم حماس الإرهابي pic.twitter.com/IncRSmIZrf — Hoda_jannat (@hodajannat) February 11, 2024

دور مشبوه محتمل لمصر

وأرشد ما كشفه أحد المغردين الموالين للسيسي والمعادين للمقاومة الفلسطينية إلى دور مشبوه لمصر فيما تعرض له الصحفي الفلسطيني محمد سمير وشاح.

وكتب خالد البري عن ذلك: “إسرائيل اتكلمت عن مراسل للجزيرة اسمه محمد وشاح، بتقول إنه عضو نشط وعملياتي في حماس. المهم دخلت اشوف مين فقابلني مقال كتبه في ٢٠١٧ في مدونة الجزيرة عن علاقة مصر بحماس، وبالذات بخصوص اربع نشطاء حمساويين مسجونين في مصر. وبيعرض المطالب اللي مصر طلبتها من حماس ورد الحركة عليها. هنقل لكم الجزء دا من غير تعليق مني، بس علشان نعرف ان كل واحد بيشوف مصلحته”.

ونقل المغرد مقال وشاح يقول فيه: “ماذا تريد مصر من حماس؟” ونشر عام 2017.

وجاء في المقال:

“- مصر تريد من غزة وبالتحديد حركة حماس أن تتعاون أمنيا ومخابراتيا معها في سيناء لمحاربة تنظيم الدولة وهو ما رفضته حماس لأنها ستدخل نسفها في معارك جانبية لا دخل لها بها وتنحرف بوصلتها الرئيسة الموجهة نحو القدس.

إسرائيل اتكلمت عن مراسل للجزيرة اسمه محمد وشاح، بتقول إنه عضو نشط وعملياتي في حماس. المهم دخلت اشوف مين فقابلني مقال كتبه في ٢٠١٧ في مدونة #الجزيرة عن علاقة مصر بحماس، وبالذات بخصوص اربع نشطاء حمساويين مسجونين في مصر. وبيعرض المطالب اللي #مصر طلبتها من #حماس ورد الحركة عليها.… — خالد البري (@khaledalberry) February 12, 2024

– الثمن الوحيد الذي تطلبه مصر للإفراج عن المخطوفين الأربعة هو ثمن أمني باهظ جدا لا تقوى حماس على تنفيذه.. لأن لعنة التاريخ ستطاردها وسينفض جمهورها عنها وتهوي فيما هوت به حركات سابقة .”.

ومن ذلك المقال وحسبما أشار إليه الناشط المؤيد للنظام المصري، يبدو واضحاً أن مصر منزعجة من الصحفي الفلسطيني أكثر من إسرائيل نفسها، ولهذا قد يكون لها مصلحة في تلفيق تلك الصور بالتعاون مع متحدث الاحتلال “أفيخاي ادرعي”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى، مساء الاثنين، من جانب قطر أو قناة الجزيرة على المزاعم الإسرائيلية.