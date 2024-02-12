مرصد حقوقي: “السعودية تحول الحرمين الشريفين إلى أداة لتحقيق أهدافها السياسية

وطن – أكد مرصد انتهاكات الحج والعمرة أن السلطات السعودية تقوم بتسيس المشاعر المقدسة في الحرمين الشريفين وتفقد المناسك مضمونها الروحي.

وجاء في تقرير للمرصد رصدته وطن إن السلطات السعودية جعلت الخطاب في الحرمين الشريفين أداة لتحقيق أهدافها السياسية.

واستند التقرير إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لـحقوق الإنسان الذي يؤكد أن لكل الناس الحرية في أداء شعائرهم التعبدية دون أي مضايقات.

يمنع النظام السعودي العديد من المسلمين من أداء مناسك الحج أو العمرة لمجرد ممارسة حقهم الطبيعي في حرية التعبير، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية التي تكفل للإنسان حقه في ممارسة شعائر دينه بأمن وحرية وحقه في حرية التعبير. pic.twitter.com/kyO8Zz2Tr3 — مرصد انتهاكات الحج والعمرة (@HajjIsNotSafe) February 12, 2024

لكن السلطات السعودية تنتهك هذا المبدأ بمنع عدد من الشخصيات من أداء الحج والعمرة.

ومع أن منح التأشيرة يقتضي الأمان وعدم التعرض للأذى، إلا أن سلطات محمد بن سلمان لا تلتزم بذلك.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتقل الرياض العديد من الحجيج والمعتمرين ممن دخلوا إلى أراضيها على خلفية الاختلاف في وجهات النظر السياسية.

بتسييس السلطات السعودية للمشاعر المقدسة، فقدت المناسك مضمونها الروحي، إذ جعلت السلطات السعودية الخطاب في الحرمين الشريفين أداة لتحقيق أهدافها السياسية، وتحسن صورتها أمام المسلمين، بعيداً عن الخطاب الذي يجمع الناس ويناقش قضاياهم. pic.twitter.com/T9wpTGUPCb — مرصد انتهاكات الحج والعمرة (@HajjIsNotSafe) February 11, 2024

غياب الشفافية والعدالة واستغلال سياسي لمناسك الحج

وتقوم الرياض وفق المرصد بمحاولة تلميع صورتها أمام المسلمين من خلال استغلال مناسك الحج والعمرة بعيداً عن الخطاب الذي يجمع الناس ويناقش قضاياهم.

وأوضح المرصد وهو ائتلاف مؤسسات حقوقية وأهلية عربية وإقليمية أن السلطات السعودية لا تلتزم بمعايير الشفافية والعدالة في إدارتها لشؤون الحج والعمرة.

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كما دعا المملكة إلى ضمان حق جميع الأفراد في حصولهم على فرصة أداء شعيرة الحج والعمرة دون أي منع أو تهديد أمني قد يطالهم.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية لا تعتمد في تحديد النسب والأعداد المخصصة للحجاج من كل دولة على معايير واضحة وموضوعية.

يجب على السلطات السعودية الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة في إدارتها لشؤون الحج والعمرة، وضمان حق جميع الأفراد في حصولهم على فرصة أداء شعيرة الحج والعمرة دون أي منع أو تهديد أمني قد يطالهم. pic.twitter.com/CM5ZxhUjwv — مرصد انتهاكات الحج والعمرة (@HajjIsNotSafe) February 11, 2024

وحسب مرصد انتهاكات الحج والعمرة يتوجب على الرياض اتباع معايير تضمن العدالة والمساواة، بعيداً عن أية تأثيرات سياسية أو علاقات ثنائية مع مختلف الدول.

ودعا المرصد إلى أهمية أن تظل المشاعر المقدسة بعيدة عن الخلافات السياسية لكون الشعائر الدينية المتمثلة بالحج والعمرة ليست حكراً بيد أحد.

تفنيد مزاعم السعودية في عدم تسييس الحج

ويجب على السلطات السعودية تيسير وصول جميع المسلمين إلى الحرمين ورغم مزاعم حرصها على عدم تسييس الحج إلا أن ممارساتها وفق المرصد غير القانونية بحق العديد من قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

على الحكومة السعودية أن تعتمد في تحديد النسب والأعداد المخصصة للحجاج من كل دولة على معايير واضحة وموضوعية؛ بما يضمن العدالة والمساواة، بعيداً عن أية تأثيرات سياسية أو علاقات ثنائية مع مختلف الدول. pic.twitter.com/JB3BuCrNdp — مرصد انتهاكات الحج والعمرة (@HajjIsNotSafe) February 10, 2024

تتنوع الانتهاكات التي تمارسها الرياض من منع واعتقال وترحيل يثبت أن كلامها محض شعارات لا علاقة لها بالواقع.

ووثق المرصد الكثير من صور القمع التي تمارسها السلطات السعودية بحق المسلمين القاصدين للحج والعمرة.

ومن أبرز هذه الصور قيام السلطات السعودية بمنع إصدار التأشيرات للشخصيات التي لها مواقف سياسية قد تتعارض مع سياساتها.