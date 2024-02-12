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مرصد حقوقي: “السعودية تحول الحرمين الشريفين إلى أداة لتحقيق أهدافها السياسية

بقلم
مرصد انتهاك الحج والعمرة: "السعودية تحول الحرمين الشريفين إلى أداة لتحقيق أهدافها السياسية

وطن – أكد مرصد انتهاكات الحج والعمرة أن السلطات السعودية تقوم بتسيس المشاعر المقدسة في الحرمين الشريفين وتفقد المناسك مضمونها الروحي.

وجاء في تقرير للمرصد رصدته وطن إن السلطات السعودية جعلت الخطاب في الحرمين الشريفين أداة لتحقيق أهدافها السياسية.

واستند التقرير إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لـحقوق الإنسان الذي يؤكد أن لكل الناس الحرية في أداء شعائرهم التعبدية دون أي مضايقات.

لكن السلطات السعودية تنتهك هذا المبدأ بمنع عدد من الشخصيات من أداء الحج والعمرة.

ومع أن منح التأشيرة يقتضي الأمان وعدم التعرض للأذى، إلا أن سلطات محمد بن سلمان لا تلتزم بذلك.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتقل الرياض العديد من الحجيج والمعتمرين ممن دخلوا إلى أراضيها على خلفية الاختلاف في وجهات النظر السياسية.

غياب الشفافية والعدالة واستغلال سياسي لمناسك الحج

وتقوم الرياض وفق المرصد بمحاولة تلميع صورتها أمام المسلمين من خلال استغلال مناسك الحج والعمرة بعيداً عن الخطاب الذي يجمع الناس ويناقش قضاياهم.

وأوضح المرصد وهو ائتلاف مؤسسات حقوقية وأهلية عربية وإقليمية أن السلطات السعودية لا تلتزم بمعايير الشفافية والعدالة في إدارتها لشؤون الحج والعمرة.

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كما دعا المملكة إلى ضمان حق جميع الأفراد في حصولهم على فرصة أداء شعيرة الحج والعمرة دون أي منع أو تهديد أمني قد يطالهم.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية لا تعتمد في تحديد النسب والأعداد المخصصة للحجاج من كل دولة على معايير واضحة وموضوعية.

وحسب مرصد انتهاكات الحج والعمرة يتوجب على الرياض اتباع معايير تضمن العدالة والمساواة، بعيداً عن أية تأثيرات سياسية أو علاقات ثنائية مع مختلف الدول.

ودعا المرصد إلى أهمية أن تظل المشاعر المقدسة بعيدة عن الخلافات السياسية لكون الشعائر الدينية المتمثلة بالحج والعمرة ليست حكراً بيد أحد.

تفنيد مزاعم السعودية في عدم تسييس الحج

ويجب على السلطات السعودية تيسير وصول جميع المسلمين إلى الحرمين ورغم مزاعم حرصها على عدم تسييس الحج إلا أن ممارساتها وفق المرصد غير القانونية بحق العديد من قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تتنوع الانتهاكات التي تمارسها الرياض من منع واعتقال وترحيل يثبت أن كلامها محض شعارات لا علاقة لها بالواقع.

ووثق المرصد الكثير من صور القمع التي تمارسها السلطات السعودية بحق المسلمين القاصدين للحج والعمرة.

ومن أبرز هذه الصور قيام السلطات السعودية بمنع إصدار التأشيرات للشخصيات التي لها مواقف سياسية قد تتعارض مع سياساتها.

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