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جندي إسرائيلي سابق يعتنق الإسلام ويبكي بسبب “جرائم شيطانية” ضد الفلسطينيين (شاهد)

بقلم
جندي إسرائيلي يعلن توبته واعتناق الإسلام

وطن – اعتنق جندي سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الإسلام متأثرًا بوحشية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

في حوار مع شاب مسلم عبر الإنترنت، عبر الجندي الإسرائيلي السابق عن توتبه من الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين، ونطق الشهادتين معتنقاً الإسلام.

اعترافات بالفظائع

واعترف الجندي السابق بفظائع ارتكبها ورفاقه في جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وقال: “كنا نرتكب أفعالا فظيعة، وكنا نلقي قنابل صاعقة داخل المنازل ونضحك”.

وأضاف: “يمكنني أن أحكي لك قصة.. ذات مرة تركنا كلباً ينبح على طفل وبدأ الطفل بالتبول على نفسه وضحك الجميع وكانت الأم تبكي”.

وتابع: “لأكون صريحاً، لقد أثّر ذلك فيّ كثيراً، لذلك لم أستطع تحمل الأمر ومرضت لمدة عام، وعانيت من اضطراب ما بعد الصدمة”.

وقال الجندي السابق، إنه بكى كثيراً بسبب رؤيته لأطفال فلسطينيين وهم خائفون بعد اقتحام منازلهم بأسلحة ثقيلة، وأضاف أنه لم يشعر بالراحة حيال ذلك، وتابع: “أتمنى أن يغفر الله لي”.

انتهاكات إسرائيل شيطانية

ووصف الجندي الإسرائيلي السابق، الانتهاكات الإسرائيلية بأنها شيطانية، وأكد أنهم اعتادوا تنشئة الأطفال على بُغض العرب.

وتابع: “عندما يُولد أطفالنا نعرفهم بمن سيكون العرب، سيكونون عبيدًا لنا، قبل عامين بدأت أغير رأيي، وشعرت في قلبي أن ما أفعله خطئاً.. هذه ليست أفعالاً شيطانية، هذه شيطانية من الأساس”.

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توبة الجندي الإسرائيلي السابق

وقال له الشاب العربي: “لا يمكن لأحد أن يمنع مغفرة الله من أن تشملك”.

وردّ عليه الجندي الإسرائيلي السابق: “هذا في الواقع ما يجذبني إلى الإسلام لأنه في الكتاب المقدس نقتل الأطفال والنساء والحيوانات وكل شيء”.

الجندي الإسرائيلي السابق ينطق بالشهادتين

فقال له الشاب: “لست مضطرًا للذهاب إلى المسجد لتنطق بالشهادتين”، فسأله الجندي الإسرائيلي السابق: “هل يمكنني أن أنطق بالشهادتين الآن”.

فأجابه الشاب: “يمكنك القيام بذلك إذا كنت مستعدًا وإذا أردت أن تفعل ذلك”، فرد الجندي السابق: “دعنا ننطق الشهادتين يا أخي”.

بعد ذلك، لقّن الشاب المسلم الشهادتين للجندي الإسرائيلي السابق.

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