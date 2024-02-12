المقاومة توقع قوات الاحتلال في “كمين كبير جدا” في خانيونس.. أنباء عن قتلى وأسرى

وطن – أعدت المقاومة الفلسطينية، كميناً قوياً لقوات جيش الاحتلال في خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن خسائر كبيرة لقوات الاحتلال.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن تعرُّض جيش الاحتلال لكمين وصفته بأنه كبير ومحكم نفّذته المقاومة الفلسطينية في خانيونس، موضحة أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 11 جنديا.

المقاومة الفلسطينية توقع عدداً من الضباط والجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في كمين محكم عبر تفجير أحد المباني في خان يونس الصحافي علم الدين صباح لـ #الميادين #فلسطين #غزة pic.twitter.com/kJR92fh6SK — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 11, 2024

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال عانى من وضع صعب في خان يونس بعد تعرُّضه لكمين كبير جدا هناك.

وأضافت أنّ الحدث الأمني الخطير كمين تعرض له جيش الاحتلال جنوب خانيونس، مشيرة إلى أن الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات.

نقل القتلى والجرحى استغرق ساعات

في حين قالت مصادر أخرى، عن الموضوع نفسه، إن الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.

أسر عدد من قوات الاحتلال

يأتي هذا فيما ترددت أنباء أن المقاومة تمكنت من أسر عدد من قوات الاحتلال بعد وقوعهم في كمين محكم جنوب شرق خان يونس.

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وتحدثت تقارير عن أن عدد المفقودين وصل إلى ثلاثة من قوات الاحتلال، منهم قائد كتيبة.

وأعادت هذه العملية، إلى الأذهان ما جرى في 22 كانون الثاني / يناير الماضي، عندما نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

الاحتلال يعترف بسقوط قتيلين جديدين

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من قواته، ليرتفع عدد القتلى “المعلن” في العملية البرية في غزة إلى 229.

وسقط اللواء (احتياط) ألون كلاينمان واللواء عادي الدور، وكلاهما يخدمان في وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، في معركة جنوب قطاع غزة.