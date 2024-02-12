الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تصدم أحد متابعيها: “أمك متاحة فوق السرير”! (شاهد)

وطن – أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردّها على أحد المتابعين، ما اعتبر أنها قذفته بكلام غير لائق.

جاء ذلك بعدما كتب أحد متابعي روان بن حسين تعليقاً قال فيه: “المرأة المطلقة متاحة للجميع فوق السرير”، لتردّ عليه الفاشينيستا الكويتية بالقول: “أمك متاحة فوق السرير”.

وأثار ردّ الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على المتابع تعليقاتٍ متباينة بين جمهور المتابعين، فقال أحدهم: “يستفزون الشخص ويطلعون أسوأ ما فيه ويقولون هذي حقيقتك”.

بينما كتبت أخرى: “من دق الباب سمع الجواب”. وعلقت متابعة ثالثة: “واحد شتمها اكيد ما بتسكت، لا نكون مثاليين بس ردها غلط امه مالها دخل”.

وجاء في تعليقٍ رابع: “ليس دفاعاً عن روان ولكن هذا الشخص دق الباب وجاه الجواب هو ليس فقط أساء وقدفها شخصياً هو أساء وقذف كل المطلقات. بكره لو اخته تزوجت شخص سيء العشرة وتطلقت منه هل راح يرضى ان يشملها التعميم اللي هو عممه على كل المطلقات”.

فيما كتب متابع: “طيب هو قذف كل المطلقات ليش ماتحاسبونه على كلمته”.

وقبل أيام، حلّت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية روان بن حسين ضيفة ضمن برنامج “يا فيل يا ريل”، مع مقدم البرامج اللبناني طوني أبو جودة، عبر قناة “الجديد”.

وخلال الحلقة كشفت روان عن الكثير من آرائها الشخصية، وما تعرضت له من التنمر بسبب وزنها، كما كشفت عن أعلى أجر حصلت عليه.

وتحدثت روان عن عائلتها، بالإضافة إلى طلاقها وما تعرضت له بسببه.

وعبّرت روان بن حسين عن ندمها على تصريحاتها أيام الأزمة الخليجية، وقالت: “أنا كنت صغيرة وما عندي إدارة، وأعتذر لأن السياسة اكبر مني، ما يصير أزعّل جمهور يحبني ويدعمني”.