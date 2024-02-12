السديس في مرمى النيران بسبب هذا المشهد.. ما علاقته بجوعى غزة؟ (فيديو)

في الوقت الذي يموت فيه أهل غزة قتلاً وجوعًا وعطشاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لعبدالرحمن السديس، رئيس الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو يتباهى بالتقاط الفقع في أحد براري المملكة العربية السعودية.

وبدا السديس في مقطع الفيديو المتداول وهو يقف في برية ويحمل بيديه حبات فقع –كمأ- كبيرة الحجم ويقول “حصيلة نصف ساعة ماشاء الله الحمد لله.”

السديس يجمع الفقع من صحراء السعودية

واستدرك رئيس الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: “الله يجعلها مباركة رائحتها زكية”، في مشهد عرضه لهجوم واسع وانتقادات حادة.

أهل غزة يموتون جوعًا وإمام الحرم السديس يتباهى بالتقاط الفقع!! pic.twitter.com/PfTY5klipQ — فهد (@fahadresearch19) February 11, 2024

حيث ظهر بهذا المشهد يبالغ في الرفاهية بجمع الفقع من صحراء السعودية دون مراعاة لمشاعر أهالي غزة الجوعى، والفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الهمجي.

ويأتي ذلك أيضا في ظل ما وُصف بالموقف المخزي للسعودية تجاه ما يجري في غزة والحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر، وسعيها للتطبيع مع الكيان الصهيوني رغم كل ذلك.

إمام الحرم الشيخ عبدالرحمن السديس في البر يلقط فقع

ماشاء الله pic.twitter.com/zzuuKoGpwD — حزام 🇸🇦 مستقعد للعالم (@Ksa305Mbs) February 9, 2024

حيث لم تصدر السعودية حتى أي بيانات قوية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما لم تشارك في أي جهود دبلوماسية حقيقية لإيجاد حلا للأزمة، سوى بيانات وتحركات شكلية لحفظ ماء الوجه وخداع الرأي العام.

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وقد أدى هذا الخذلان إلى تفاقم الأزمة في قطاع غزة، حيث يُحاصر السكان هناك الجوع والعطش والقتل على مدار الساعة.

وتسبب ذلك بإحباط كبير للجماهير الفلسطينية، التي كانت تأمل في أن تلعب السعودية ـ وفقا لخلفيتها التاريخية ورمزيتها في الإسلام ـ دورًا فاعلًا في دعم القضية الفلسطينية.

وعُد خذلان السعودية لغزة إشارة إلى قبولها بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مما يُعزز من موقف إسرائيل في المنطقة ويشجعها على استكمال جرائمها بحق الفلسطينيين.