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ابن زايد مع أبناء محمد المنصوري.. هكذا تفاعل مع مقتل الضابط الإماراتي (فيديو)

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ابن زايد مع أبناء محمد المنصوري.. هكذا تفاعل مع مقتل الضابط الإماراتي

وطن – تفاعل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع مقتل الضابط الإماراتي برتبة عقيد محمد مبارك المنصوري، الذي لقي مصرعه مع مجموعة ضباط إماراتيين في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية، السبت، على قاعدة “غوردن” العسكرية بالعاصمة مقديشو، وقدم التعازي لأسرته اليوم، الاثنين.

والعقيد الإماراتي محمد المنصوري الذي لقي مصرعه في الصومال بالهجوم الإرهابي لحركة الشباب، متهم بعمليات تعذيب وقتل المعتقلين اليمنيين، في السجون السرية التي تديرها الإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” فيديو أظهر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يقدم العزاء في العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية.

وقتل العقيد الركن محمد مبارك المنصوري إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لهجوم إرهابي في “جمهورية الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها” وفق الوكالة الرسمية الإماراتية.

كيف قتل محمد مبارك المنصوري؟

وأكدت تقارير يمنية وشهادات لنشطاء يمنيين أن الضابط الإماراتي محمد مبارك المنصوري، متهم بالقيام بأعمال تعذيب في اليمن.

وتبنت حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة الهجوم الذي وقع بقاعدة “الجنرال غوردن”، واستهدف ضباطا إماراتيين كانت مهمتهم إعادة بناء الجيش الصومالي.

وقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تعازيه لمحمد بن زايد وشعب الإماراتي في مقتل الضباط الإماراتيين وتعهد بملاحقة عناصر حركة الشباب المسؤولين عن الهجوم.

ووصلت جثامين القتلي الإماراتيين من منتسبي القوات المسلحة، إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي، أمس الأحد.

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