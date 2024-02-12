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“أشار لعضوه الذكري ونطق اسمه”.. هل أساء نجم كوت ديفوار للمصري محمد صلاح؟ (فيديو)

بقلم
نجما كوت ديفوار

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر لاعب منتخب كوت ديفوار أثناء احتفاله بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم وانتشرت مزاعم عن إساءته للنجم المصري محمد صلاح والإشارة إلى عضو الذكري فما حقيقة ذلك؟

وأظهر مقطع مصور للاعب سيرج أورييه ونيكولاس بيبي، نجما كوت ديفوار وكان أحدهما يقول عبارة “ça là” وتسمع بالعربية أشبه باسم صلاح.

وما زاد من الشكوك عن تعمد إساءة لاعب كوت ديفوار الإشارة بيده لعضوه الذكري حيث رأى البعض أن هناك رسالة من الفيديو مفادها: “صلاح أين ميداليتك أنت لا تمتلك مثلها”.

ما حقيقة إساءة كوت ديفوار للمصري محمد صلاح؟

وأوضح آخرون أن ما تم تداوله في الفيديو “ça là” ويعني “الوقت المناسب” بالفرنسية، وليس “صلاح”.

يذكر أن المنتخب الإيفواري توج بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 أمس الأحد.

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير مقطع الفيديو الذي ظهر فيه نجم كوت ديفوار لكنه يبدو أنه على الأرجح قصد شيئاً آخر غير محمد صلاح.

كما أن الإشارة لعضو الذكري بدت غير متعمدة لكن الرواد دعو اللاعب إلى الانتباه أكثر لحركاته وتصرفاته أثناء التقاط الفيديوهات والصور لمنع إساءة فهمها.

منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

وودع المنتخب المصري البطولة من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

منتخب مصر ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا
خرج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي في كأس أمم إفريفيا

وغاب عن تلك المواجهة النجم الشهير محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات.

وسافر صلاح إلى ليفربول بعد الإصابة لتلقي العلاج، دون استكمال البطولة.

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