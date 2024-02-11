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أكرم عفيف يكشف علاقة زوجته باحتفال أهدافه الثلاثة أمام الأردن في نهائي كأس آسيا

بقلم
أكرم عفيف

وطن – كشف نجم المنتخب القطري أكرم عفيف، سر احتفالية حرف “s” بعد أهدافه الثلاثة في نهائي كأس آسيا أمام الأردن.

وقال عفيف، إن “s” هو أول حرف من اسم زوجته، وهي تحمل الجنسية الكويتية، موضحا أن مباراة نهائي كأس آسيا أمام الأردن كانت أول مباراة تحضرها من أرض الملعب في البطولة.

وأضاف أنه يُهدف الأهداف الثلاثة التي أحرزها في المباراة إلى زوجته، متابعًا: “مبروك لها ومبروك لكم جميعا.. الكأس في الدوحة والنجمة في الخليج”.

أكرم عفيف هداف كأس آسيا

وحصل أكرم عفيف على جائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة كأس أمم أسيا قطر، برصيد 8 أهداف.

وسجل أكرم عفيف، الأهداف الثلاثة من ثلاث ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و95 في المباراة النهائية، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف لينفرد بصدارة هدافي البطولة.

تتويج قطر بكأس آسيا

وتوج العنابي بالبطولة عقب الفوز على منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي أقيت على ملعب استاد لوسيل.

وحافظ منتخب قطر على لقبه من بطولة كأس آسيا، بعدما كان قد حقق بطولة 2019.

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