3 ركلات جزاء وهاتريك أكرم عفيف.. العنابي القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 للمرة الثانية بفوزه على نشامى الأردن (شاهد)

وطن- تُوج حامل اللقب ومستضيف البطولة منتخب العنابي القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على شقيقه منتخب نشامى الأردن بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة الآسيوية على ملعب (استاد لوسيل).

وسجل العنابي القطري ثلاثة أهداف داخل مرمى نشامى الأردن الوصيف من ركلات جزاء تحصل عليها صاحب الأرض في المباراة، كانت من توقيع أكرم عفيف مسجل الهاتريك التاريخي و لاعب نادي السد القطري عند الدقيقة ال22 وال73 و ال90+5.

حامل اللقب العنابي القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 للمرة الثانية

وأحرز منتخب نشامى الأردن الهدف الوحيد داخل مرمى مستضيف البطولة العنابي القطري، عن طريق اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة ال67.

ووصل عدد الحضور لمباراة نهائي كأس آسيا 2023 قطر على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة إلى 86.492 مشجعاً داخل مدرجات الملعب.

أكرم عفيف هداف كأس آسيا 2023 قطر

ورغم خسارة الوصيف نشامى الأردن المباراة النهائية أمام العنابي القطري مستضيف البطولة، إلا أنه متفوقاً على صعيد مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 56%.

هدف |

منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على الأردن في الدقيقة 22 عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء .. شاهد الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#قطر_الأردن#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/m7N5lxCgNA — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 10, 2024

فيما وصلت عدد تسديدات المتوج للقب للمرة الثانية على التوالي العنابي القطري إلى 8 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 44% في المباراة.

هدف |

منتخبنا الوطني يتقدم 2 – 1 أمام الأردن في الدقيقة 73 عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء .. شاهد الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#قطر_الأردن#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/eYUvy3zndw — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 10, 2024

وأصبح النجم القطري أكرم عفيف هداف بطولة كأس آسيا 2023 بعد تسجيله الهاتريك التاريخي داخل مرمى نشامى الأردن الوصيف برصيد 8 أهداف، كما ويليه العراقي أيمن حسين نجم أسود الرافدين برصيد 6 أهداف.

تشكيلة قطر ضد الأردن

ولعب المدرب الإسباني ماركيز لوبيز المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 أمام نشامى الأردن، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: طارق سلمان، علي أسد، مينديز، محمد وعد عبد الوهاب.

مركز الوسط: جاسم جابر، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، يوسف عبد الرزاق يوسف.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

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تشكيلة الأردن ضد قطر

ودخل المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة أمام مستضيف البطولة قطر في نهائي كأس آسيا 2023، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

دفاع نشامى الأردن: سامي العجالين، يزن أبو العرب، عبد الله نصيب.

خط الوسط: محمود المرضي، نور الدين الروابدة، نزار آل رشدان، إحسان حداد.

مركز الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات، موسى التعمري.