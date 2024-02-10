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لحظات مرعبة لركاب طائرة خاضت أصعب هبوط في المغرب (شاهد)

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رحلة جوية من باريس إلى طنجة

وطن – وثّقت لقطات مصورة، لحظات صعبة عاشها ركاب رحلة جوية من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة طنجة المغربية بسبب الرياح القوية.

وشوهد ركاب الطائرة وهم يُرددون “الله أكبر” بسبب الموقف الصعب الذي عايشوه على متنها ومواجههم خطر الموت.

تفاصيل الرحلة

وفشلت طائرة تابعة لشركة العربية للطيران، من الهبوط في مطار طنجة “ابن بطوطة” نتيجة إصابة محركها بسبب اصطدام طائر بها.

وكانت الطائرة في رحلة اعتيادية بين باريس وطنجة، فيما أجبرت على الهبوط في أقرب مطار عقب اصطدام الطائر، غير أنها وجدت صعوبة في الهبوط بمطار ابن بطوطة بسبب الرياح القوية.

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وأجبرت الطائرة على تغيير مسارها نحو مطار الرباط، كما أجبرت العديد من الشركات على تغيير مسارها والتوجه إلى مطارات إسبانية أو مغربية غير مطار طنجة لعدم قدرتها على الهبوط نتيجة الرياح.

خطة لتطوير الطيران المغربي

يُشار إلى أن شركة الطيران “ريان إير”، تستعد لتجاوز مرحلة جديدة من تطورها في المغرب. وتخطط لمضاعفة عدد مسافريها السنوي في المغرب من 4.5 مليون حاليًا إلى أكثر من 10 ملايين مسافر في أفق 2027.

وستطلق شركة “ريان إير”، اعتبارا من صيف 2024، 24 خط جوي دولي جديد نحو المغرب. من 8 أسواق مصدرة استراتيجية وهي لمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال و السويد والمملكة المتحدة، فضلا عن 11 خطا جويا داخليا جديدا يربط بين 9 مدن مغربية.

يُضاف إلى ذلك افتتاح قاعدة جوية جديدة في طنجة، ليرتفع عدد الطائرات الموجودة في المغرب إلى 14 طائرة.

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لحظات مرعبة لركاب طائرة خاضت أصعب هبوط في المغرب (شاهد)

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