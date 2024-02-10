على طريقة ميسي.. حسن الهيدوس نجم العنابي القطري يرتدي البشت ويرفع كأس آسيا داخل ملعب لوسيل (شاهد)

وطن- ارتدى قائد المنتخب العنابي القطري حسن الهيدوس البشت خلال رفعه كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وألبس أمير دولة قطر تميم بن حمد قائد منتخب العنابي القطري حسن الهيدوس بذات الطريقة التي ألبس فيها بطل نسخة كأس العالم 2022 ليونيل ميسي خلال رفعه كأس البطولة العالمية في ذات الملعب المونديالي.

نجم العنابي القطري حسن الهيدوس يرتدي البشت

ونجح صاحب الأرض ومستضيف هذا العرس الكروي الآسيوي منتخب العنابي القطري، من الحفاظ على التاج للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نشامى منتخب الأردن بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وسجل القطري أكرم عفيف هداف وأفضل لاعب في نسخة كأس آسيا 2023، الهاتريك داخل مرمى شقيقه الأردني من 3 ركلات جزاء تحصل عليها المنتخب في المباراة، في الدقائق ال22 وال73 وال90+5.

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بينما اكتفى الوصيف نشامى الأردن الذي وصل لأول مرة في تاريخه تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة لنهائي بطولة كأس آسيا 2023، بهدف وحيد كان من توقيع اللاعب يزن النعيمات عند الدقيقة ال67.

ورغم الخسارة كان منتخب الأردن الأكثر استحواذاً على الكرة أمام شقيقه المتوج باللقب العنابي القطري بنسبة 58%، كما ومقابل 42% لصاحب الأرض القطري.

كما ووصلت عدد تسديدات العنابي القطري باتجاه المرمى إلى 7 تسديدات، مقابل 6 تسديدات لمنتخب نشامى الأردن.

يذكر بأن دولة قطر نجحت في تنظيم النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين عنها، خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير الماضي وحتى ال10 من شهر فبراير الجاري.