رعب في “إسرائيل” من صاروخ لـ”حزب الله” انقضّ على دبابة ميركافا ودمّرها (شاهد)

وطن – عبّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من نشر حزب الله اللبناني، مشاهد لضرب دبابة ميركافا 4 عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص.

وكان حزب الله بث مشاهد من “عملية إستهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص”.

وكان لافتاً في المشاهد التي بثها حزب الله، هو توثيق استهداف الدبابة من خلال كاميرا مثبتة على الصاروخ الذي ضربها .

استهداف دبابة ميركافا 4

تعليقا على الهجوم، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ نشر حزب الله مقطع فيديو استهداف دبابة ميركافا 4 بصاروخ موجه أمر مثير للقلق.

وقالت إنّ الصاروخ الإيراني “ألماز” الذي ضرب الدبابة يطابق تماما صاروخ “سبايك” الإسرائيلي.

وبينت أن الصاروخ الإسرائيلي ربما وصل إلى إيران عن طريق حزب الله منذ حرب لبنان الثانية.

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وفي وقتٍ سابق اليوم السبت 10/2/2024، أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعا لجنود العدو في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

في حين تبنى حزب الله استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

بينما أعلن الحزب عن استهداف مبنىً في مستعمرة المنارة ‏يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما أعلن حزب الله سيطرته على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع سكاي لارك وهي بحالة فنية جيدة.

محاولة اغتيال فاشلة

وعصر السبت، قصفت طائرات اسرائيلية سيارة ببلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان، في عملية اغتيال فاشلة استهدفت احد مسؤولي حركة حماس.

مصدر أمني لبناني يقول للجزيرة إن شهيدين سقطا في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب جنوب العاصمة بيروت.. ماذا في المعطيات الأولية؟#الأخبار pic.twitter.com/g41OWiKdYj — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 10, 2024

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه هجوما استثنائيا في صيدا استهدف مسؤولا كبيرا في حركة (حماس) في لبنان يدعى باسل صالح.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المنطقة التي تبعد نحو 60 كيلومترا من الحدود اللبنانية.

وقال مصدر أمني لقناة الجزيرة إن شخصين قتلا وجرح آخران في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب شمال مدينة صيدا اللبنانية.