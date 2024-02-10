رسالة من أمير قطر ووالدته للأردن والنشامى بعد خسارتهم أمام العنابي

وطن – هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منتخب بلاده بفوزه الثمين على منتخب الأردن، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن نهائي كأس آسيا 2023، كما بعث برسالة لنشامى الأردن وكذلك فعلت والدته الشيخة موزا بنت ناصر.

وتوّج المنتخب القطري حامل اللقب والمستضيف بكأس آسيا قطر 2023 ،عقب فوزه على نظيره المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت السبت، في استاد لوسيل.

وسجل أهداف منتخب قطر الثلاثة، اللاعب أكرم عفيف، من خلال ثلاث ركلات جزاء احتسبها الحكم الصيني، فيما سجل هدف الأردن الوحيد اللاعب يزن النعيمات.

الأمير يعلق

وعلق الأمير تميم في تغريدة على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- :”هنيئا لمنتخبنا الوطني الفوز بكأس آسيا ونيل هذا الإنجاز القاري الكبير للمرة الثانية”.

هنيئا لمنتخبنا الوطني الفوز بكأس آسيا ونيل هذا الإنجاز القاري الكبير للمرة الثانية، ولمنتخب الأردن الشقيق وصافة البطولة. كانت بطولة استثنائية قدمت أداءً رائعا، وتفاعلا جماهيريا كبيرا. نشكر المنظمين والمتطوعين وكل المنتخبات الآسيوية على مشاركتهم المتميزة. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 10, 2024

وأضاف في رسالة للنشامى: “هنيئاً أيضاً لمنتخب الأردن الشقيق وصافة البطولة”.

وتابع تغريدته قائلاً : “كانت بطولة استثنائية قدمت أداءاً رائعاً، وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً. نشكر المنظمين والمتطوعين وكل المنتخبات الآسيوية على مشاركتهم المتميزة”.

الشيخة موزا: حظا أوفر لمنتخب الأردن

الشيخة “موزا بنت ناصر المسند” والدة أمير قطر، علقت بدورها على فوز العنابي بطلاً لكأس آسيا في كرة القدم للمرة الثانية.

وقالت في تغريدة على حسابها في موقع”إكس”-تويتر: ” أبارك لمنتخبنا الوطني.” كما خاطبت المنتخب الأردني: “وحظّاً أوفر لمنتخب الأردن الشقيق ونبارك لهم أداءهم الرائع الذي بلغوا به المباراة النهائية”.

العنابي بطلاً لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي. أبارك لمنتخبنا الوطني، وحظّاً أوفر لمنتخب الأردن الشقيق ونبارك لهم أداءهم الرائع الذي بلغوا به المباراة النهائية. — موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) February 10, 2024

عناق العنابي والنشامى

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر عناق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال مباراة منتخب “العنابي” ومنتخب “النشامى”، مساء اليوم السبت.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ولي عهد مملكة الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 🇶🇦♥️🇯🇴

pic.twitter.com/6h9TITmVaF — عمرو (@bt3) February 10, 2024

وشهدت بطولة كأس آسيا، مواجهة منتخبين عربيين بالنهائي، في مناسبتين فقط، كانت الأولى في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

فيما كان النهائي العربي الثاني في نسخة عام 2007، التي أقيمت في إندونيسيا، وحقق اللقب المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي بفضل رأسية المهاجم العراقي يونس محمود.