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تفاصيل مقتل جنود إماراتيين وضابط بحريني وإصابة آخرين في هجوم إرهابي بالصومال

بقلم
مقتل جنود إماراتيين وضابط بحريني وإصابة آخرين في هجوم إرهابي بالصومال

وطن – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي عاجل نقلته وكالة الأنباء “وام”، عن مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني وإصابة آخرين في هجوم إرهابي تعرضوا له في دولة الصومال.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فقد أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، في هذا الهجوم الإرهابي بالصومال.

بالإضافة لإصابة 2 آخرين إثر “تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين” وفق نص البيان الذي اطلعت عليه (وطن).

ولم تكشف السلطات الإماراتية أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الهجوم أو طبيعته، كما لم تتطرق لأي حديث عن الجهة التي تقف خلفه في الصومال.

كما تقدمت وزارة الدفاع الإماراتية في ذات البيان، بخالص العزاء لذوي الجنود الإماراتيين القتلى “سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته”، كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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وشدد البيان كذلك على أن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن ما وصفته بـ”العمل الإرهابي الآثم”.

ولم تعلن أي جهة في الصومال حتى الآن مسؤوليتها عن العملية، كما لم تصدر السلطات الصومالية أي معلومات بشأن هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة جنود إماراتيين وضابط بحريني وإصابة آخرين.

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