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الملكة رانيا مع وائل الدحدوح وعائلته في قطر وهذا ما قالته عن “جبل من جبال غزة”

بقلم
الملكة رانيا وعائلة وائل الدحدوح

وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله، صورةً جمعتها بالصحفي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح وعائلته في العاصمة القطرية الدوحة.

وعبر حسابها في انستغرام، نشرت الملكة رانيا صورة مع وائل الدحدوح وعائلته، وأرفقتها بتعليق: “البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقياً. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها. مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم”.

وتتواجد الملكة رانيا في قطر، لمؤازرة المنتخب الأردني الذي يقابل منتخب قطر في نهائي كأس آسيا لكرة القدم، مساء السبت .

ونشرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر تواجد الملكة رانيا في مدرجات استاد لوسيل لتشجيع منتخب “النشامى”، إلى جانب ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد من الأمراء.

ويوم الأحد 4 فبراير 2024، توفيت والدة وائل الدحدوح، أثناء تواجدها في القطاع المحاصر.

وجاء الخبر المحزن بعد يوم من خضوع وائل الدحدوح لعملية جراحية في أحد المشافي بالعاصمة القطرية الدوحة، استغرقت 9 ساعات.

ونعى وائل الدحدوح والدته بكلمات مؤثرة.

يذكر ان الصحفي وائل الدحدوح فَقَدَ زوجته و3 من أبنائه (حمزة، محمود، شام) و حفيده الرضيع (آدم) خلال الحرب على غزة،

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الملكة رانيا وعائلة وائل الدحدوح

الملكة رانيا مع وائل الدحدوح وعائلته في قطر وهذا ما قالته عن “جبل من جبال غزة”

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