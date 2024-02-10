الملكة رانيا مع وائل الدحدوح وعائلته في قطر وهذا ما قالته عن “جبل من جبال غزة”

وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله، صورةً جمعتها بالصحفي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح وعائلته في العاصمة القطرية الدوحة.

وعبر حسابها في انستغرام، نشرت الملكة رانيا صورة مع وائل الدحدوح وعائلته، وأرفقتها بتعليق: “البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقياً. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها. مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم”.

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وتتواجد الملكة رانيا في قطر، لمؤازرة المنتخب الأردني الذي يقابل منتخب قطر في نهائي كأس آسيا لكرة القدم، مساء السبت .

ونشرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر تواجد الملكة رانيا في مدرجات استاد لوسيل لتشجيع منتخب “النشامى”، إلى جانب ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد من الأمراء.

ويوم الأحد 4 فبراير 2024، توفيت والدة وائل الدحدوح، أثناء تواجدها في القطاع المحاصر.

وجاء الخبر المحزن بعد يوم من خضوع وائل الدحدوح لعملية جراحية في أحد المشافي بالعاصمة القطرية الدوحة، استغرقت 9 ساعات.

ونعى وائل الدحدوح والدته بكلمات مؤثرة.

لانقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون

فما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن .. اليوم فقدنا باباً من أبواب الجنة وخسرنا قلبا كان يلهج لنا وللمسلمين… — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) February 5, 2024

يذكر ان الصحفي وائل الدحدوح فَقَدَ زوجته و3 من أبنائه (حمزة، محمود، شام) و حفيده الرضيع (آدم) خلال الحرب على غزة،