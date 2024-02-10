الرئيسية » رياضة » البرتغالي روي فيتوريا يُثير الجدل بشأن مصيره مع المنتخب المصري بعد تعيين حسام حسن (فيديو)

البرتغالي روي فيتوريا يُثير الجدل بشأن مصيره مع المنتخب المصري بعد تعيين حسام حسن (فيديو)

بقلم
حسام حسن وفيتوريا

وطن- فجر الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب المصري بعد خبر إقالته وتعيين حسام حسن بدلاً عنه، على خلفية إقصاء الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16.

وقال  الإعلامي المصري أحمد شوبير في برنامجه عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية بشأن إنهاء التعاقد مع مدرب السابق للمنتخب المصري روي فيتوريا، ” العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المصري لكرة القدم وفيتوريا لم تنقطع بشكل كامل ورسمي”.

البرتغالي روي فيتوريا والمنتخب المصري

وأضاف شوبير، ” المدرب فيتوريا ذهب إلى اتحاد الكرة المصري بصفته المدير الفني للمنتخب المصري، مؤكداً عدم إبلاغه من قبل أي فرد في الاتحاد بالرحيل بشكل رسمي”.

كما وواصل، ” فيتوريا أبلغ المسؤولين في اتحاد الكرة المصري أنه ما يزال مدرب المنتخب، والمسؤولين في الاتحاد تذكروا أنهم يجب أن يعقدوا جلسة معه”.

اقرأ أيضاً: 
الشرط الجزائي

وتابع، ” المدرب البرتغالي فيتوريا لم يحصل على الشرط الجزائي وكانت هناك جلسة مؤخراً مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لاتفاق”.

وختم، ” فيتوريا يرفض بشكل قاطع التنازل عن أي مستحقات مالية له بعد إقالته من تدريب المنتخب المصري”.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري يساوى راتب ثلاثة شهور، والمقدر ب600 ألف يورو، حيث أن المدرب كان يتقاضى راتب 200 ألف يورو شهرياً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب المنتخب المصري وتعيين حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم لتولي هذا المنصب خلال الفترة المقبلة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل

الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل.. تحذير هام

آلاف اللاجئين السوريين في السويد يستفيقون على قرار صادم للسلطات

آلاف اللاجئين السوريين في السويد يستفيقون على قرار صادم للسلطات

الملكة رانيا وعائلة وائل الدحدوح

الملكة رانيا مع وائل الدحدوح وعائلته في قطر وهذا ما قالته عن “جبل من جبال غزة”

منافسي بوتين الشكليين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024

تعرف على منافسي بوتين الشكليين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024

فهرية أفجان تخطف الأنظار في قطر

بعد شائعات الخيانة .. فهرية أفجان تخطف الأنظار في قطر مع زوجها بوراك أوزجفيت (شاهد)

نهائي كأس آسيا.. لماذا يوصف منتخب الأردن بالنشامى و المنتخب القطري بالعنابي؟

نهائي كأس آسيا.. لماذا يوصف منتخب الأردن بالنشامى و المنتخب القطري بالعنابي؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior