البرتغالي روي فيتوريا يُثير الجدل بشأن مصيره مع المنتخب المصري بعد تعيين حسام حسن (فيديو)

وطن- فجر الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب المصري بعد خبر إقالته وتعيين حسام حسن بدلاً عنه، على خلفية إقصاء الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير في برنامجه عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية بشأن إنهاء التعاقد مع مدرب السابق للمنتخب المصري روي فيتوريا، ” العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المصري لكرة القدم وفيتوريا لم تنقطع بشكل كامل ورسمي”.

البرتغالي روي فيتوريا والمنتخب المصري

وأضاف شوبير، ” المدرب فيتوريا ذهب إلى اتحاد الكرة المصري بصفته المدير الفني للمنتخب المصري، مؤكداً عدم إبلاغه من قبل أي فرد في الاتحاد بالرحيل بشكل رسمي”.

إنفراد… مفيش حد قعد معاه من الأساس شوبير يفجر قنبلة مدوية حول إنهاء اتحاد الكرة تعاقد فيتوريا ويحذر من هذا الخطر pic.twitter.com/unlGokFBwG — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 8, 2024

كما وواصل، ” فيتوريا أبلغ المسؤولين في اتحاد الكرة المصري أنه ما يزال مدرب المنتخب، والمسؤولين في الاتحاد تذكروا أنهم يجب أن يعقدوا جلسة معه”.

🚨 | توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون… pic.twitter.com/agC9iVa4t6 — EFA.eg (@EFA) February 4, 2024

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الشرط الجزائي

وتابع، ” المدرب البرتغالي فيتوريا لم يحصل على الشرط الجزائي وكانت هناك جلسة مؤخراً مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لاتفاق”.

وختم، ” فيتوريا يرفض بشكل قاطع التنازل عن أي مستحقات مالية له بعد إقالته من تدريب المنتخب المصري”.

🔴 | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول 🇪🇬 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH — EFA.eg (@EFA) February 6, 2024

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري يساوى راتب ثلاثة شهور، والمقدر ب600 ألف يورو، حيث أن المدرب كان يتقاضى راتب 200 ألف يورو شهرياً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب المنتخب المصري وتعيين حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم لتولي هذا المنصب خلال الفترة المقبلة.