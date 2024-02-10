اعتقالات وغرامات.. السعودية تصب غضبها على إدارة نادي سعودي بسبب “أهازيج جماهيرية”

وطن – أدانت منظمات حقوقية انتهاكات السلطات السعودية التي صبت جام غضبها على مجلس إدارة وجماهير نادي محلي رياضي في الدوري السعودي لكرة القدم بسبب أهازيج جماهيرية وهو ما أدانتهم منظمات حقوقية مؤكدة أنه يفند مزاعمها بالانفتاح وحرية التعبير.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة القسط إن الرياض اعتقلت 10 أشخاص من رابطة مشجعي نادي الصفا وأحالتهم إلى سجن القطيف واعتقلت نحو 150 شخص آخرين اعتبرت أصل توقيفهم تعسفي لاستناده إلى ترديد هتافات وممارسات غير جرمية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — رسميًا : حل إدارة نادي الصفا السعودي من وزارة الرياضة وذلك بسبب تجاوزات رابطة الفريق. pic.twitter.com/GpP6H5BWXr — باسل 📊 (@Bsl_09) February 2, 2024

وأظهرت لقطات مصورة في منصات التواصل هتافات الجمهور التي كان سبباً في قمع السلطات وهي “أهازيج دينية شعبية معروفة عند الطائفة الشيعية، لا تحوي أي عبارات طائفية أو مسيئة” حسب مزاعم المنظمتان الحقوقيتان.

تعالت الهتافات الطائفية خلال مباراة #نادي_الصفا_والبكيرية من بعض مشجعي #نادي_الصفا ومقره في #المنطقة_الشرقية من #المملكة_العربية_السعودية وتحوّلت المدرّجات إلى حسينية!

لا أدري ما علاقة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمباريات كرة القدم؟

هل هو اقتداء بما كان رعاع… pic.twitter.com/Z6JkvcKYlc — مصطفى كامل (@mustafakamilm) February 6, 2024

ماذا قال الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

وبررت السلطات خطوة الاعتقالات والغرامات في أن جمهور نادي الصفا السعودي والرابطة التي تشرف عليه خالفوا المادة (1/8) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة)”.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبات تضمنت حل مجلس إدارة النادي وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال ومنع الجمهور من حضور 5 مباريات للفريق.

وقالت المنظمات الحقوقية إن القمع المتزايد الذي لم يستثن الملاعب والرياضة، يترافق مع الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات وإقامة المباريات الكبرى في كرة القدم.

وأضافت أن اعتبار الأهازيج الجماهيرية الشعبية عبارات طائفية رغم كونها لم تحمل بعداً طائفياً هو انتهاك و “تعدّ على الحريات الدينية، واستخدام للأنظمة والمواد القانونية بشكل تعسفي”.

وقالت المنظمتان إن “كل الوزارات والهيئات واللجان الرسمية بات طرفا في الانتهاكات ضد الحريات والحقوق الأساسية بما في ذلك التي من المفترض أنها متخصصة بالرياضة، وهو جزء من سياسة ترهيب المواطنين التي تجلت خلال السنوات الأخيرة”.

ورأى نشطاء سعوديون أن هذه الخطوة تثبت عكس ما تدعيه السعودية حول انفتاحها، واستمراراً لنهجها في خنق حرية التعبير وحرية المعتقد.

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فساد ومحسوبية الرياضة السعودية

وكان الناشط السعودي ماجد الحربي قد كشف قبل أيام بالدليل الفساد والمحسوبية ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر آل المسحل في المملكة العربية السعودية.

ونشر الحربي تغريدة ساخرة على منصة إكس أكد فيها سيطرة آل المسحل على مناصب إدارية مهمة في الاتحاد وفي إدارة فرق رياضية.

من اهم الحاجات اللي تخليك ناجح بهذي الحياة هي العلاقات، فمثلاً عندك : ياسر المسحل : رئيس @saudiFF

محمد المسحل : عضو @saudiFF

عيد المسحل : عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

سامر المسحل : رئيس ادارة الاتفاق

حاتم المسحل : رئيس لجنة الكرة بالاتفاق سمننا في دقيقنا — Majed Alharbi – ابو دانتي (@AboDantee) January 31, 2024

وجاء في تغريدة الناشط السعودي: “من أهم الحاجات اللي تخليك ناجح بهذي الحياة هي العلاقات” وضرب مثال عن ذلك من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

عن المثال أوضح المغرد المقيم في الولايات المتحدة: “فمثلاً عندك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومحمد المسحل عضو في الاتحاد”.

وأضاف الحربي أيضاً في مثاله عن الفساد في السعودية: “عبد المسحل عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وسامر المسحل رئيس إدارة الاتفاق وحاتم المسحل رئيس لجنة الكرة بالاتفاق”.