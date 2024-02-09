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لماذا تم حظر حسابات علي خامنئي على انستغرام وفيسبوك؟

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حظر حسابات علي خامنئي على انستغرام وفيسبوك

وطن – قالت شركة “ميتا” التي يديرها مارك زوكربيرغ، في بيان لها إنه تم حظر حسابات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على منصتي فيسبوك وانستغرام، مبررة ذلك بوجود انتهاكات متكررة من قبل هذه الحسابات لسياسات الشركة.

وتأتي خطوة حظر حسابات خامنئي ـ يحكم إيران منذ 35 عاما ـ بمنصات التواصل المؤثرة، وسط توتر العلاقات بين أمريكا وإيران على خلفية الحرب في غزة.

متحدث باسم “ميتا” قال في تصريحات لـ”فرانس برس” عن الأمر: “أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين”.

جدير بالذكر أنه حساب علي خامنئي بانستغرام كان يحظى بمتابعة خمسة ملايين حساب.

حسابات خامنئي بمنصات التواصل

وتحظر إيران منصة فيسبوك لديها وكذلك انستغرام، لكن يقوم الإيرانيون باختراق هذا الحظر عن طريق خاصية (في بي إن) والخوادم الوهمية التي تتيح التحايل على الرقابة.

وبحسب فرانس برس، يمثّل الإشراف على المحتوى المتعلق بإيران معضلة بالنسبة إلى شكرة ميتا، بين ضغوط المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والضغوط التي تمارسها السلطات.

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حظر حسابات علي خامنئي على انستغرام وفيسبوك

لماذا تم حظر حسابات علي خامنئي على انستغرام وفيسبوك؟

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