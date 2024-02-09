قناص القسام يُفجر رأس قناص إسرائيلي في مشهد هوليودي (فيديو)

وطن – عرضت قناة “الجزيرة” القطرية، الجمعة، مشاهد ملحمية جديدة لكتائب القسام، قالت إنها لمعارك مع جيش الاحتلال في حي تل الهوى -جنوب غرب غزة-، وتضمنت عمليات قنص واستهداف لآليات العدو من أماكن محتلفة.

وأظهر أحد المشاهد وفق ما رصدت (وطن) مقاوماً قسامياً وهو يجلس على درج في منزل ويتناول علبة مياه غازية، ويسمع وهو يقول بينما تم تمويه وجهه لضرورات أمنية أن العملية تأتي إهداء إلى المقاومة اليمنية، والمقاومة اللبنانية، والمقاومة العراقية.

ويُرى ثقبان في جدار داخل المنزل، فيما يقوم المقاوم بتسديد فوهة رشاشه لقنص أحد عناصر الاحتلال.

قناص القسام يصيب هدفه بدقة

وفي مشهد تال يُرى المقاوم وهو يثبت الرشاش، وفي لحظة يتم قنص الهدف، والذي اتضح أنه أحد قناصي جيش الاحتلال بحسب الشرح التوضيحي المرافق للمقطع.

وترى في مشهد آخر دبابة للعدو بين حطام خلّفه العدوان الإسرائيلي في المباني.

ويسمع أحد المقاومين وهو يسأل رفيقه: “جاهز.. توكل على الله إذا كنت جاهز”.

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وحينها يقوم باستهداف آلية عسكرية بدا فوقها وحولها عدد من الجنود، وظهر عدد منهم وهم يهربون من المكان بعد استهداف بعضهم.

وفي مشهد تال يبدو مقاوم من القسام وهو يسير في ممر ضيق بين مبنيين، إلى أن يصل إلى شرفة منزل ويسدد باتجاه هدف في الشارع.

كما يظهر مقاوم آخر وهو يوجه قاذفاً من خلال فتحة في جدار منزل باتجاه جرافة عسكرية كانت تقوم بهدم المنازل، وإلى جانبها دبابة، وفي غمضة عين يتم تحويلهما إلى كتلة من اللهب والدخان بقذيفة الياسين 105.

ويسمع صوت مقاوم يقول له:”إرم إرم الله أكبر”- في إشارة إلى استهداف جرافة بدت في المشهد-

ووثق مشهد آخر سحب قوات الاحتلال لدبابة تم استهدافها، وحينها يتم تحديد القوة التي جاءت لسحبها وتحقيق إصابات محققة في صفوفها.

اقتحام مستشفى الأمل

وفي سياق أمني متصل ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 126، اقتحم جيش الاحتلال “مستشفى الأمل” في مدينة خان يونس وأعلن الهلال الأحمر انقطاع الاتصال بطواقمه هناك.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” كشفت في بيان يوم أمس الخميس، عن عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها وأعطبتها منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الكتائب في البيان “منذ بداية الطوفان نجحنا في تدمير وإعطاب أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية”.

ولفتت إلى أنه من بين الآليات 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 سيارة جيب عسكرية.

وكشفت أيضا أن قذيفة “الياسين 105” التي لم يتجاوز سعرها 500 دولار قادرة على تدمير دبابة “ميركفاه” الإسرائيلية التي يتجاوز سعرها 6 ملايين دولار.