سبب وفاة عمرو رزق.. “موت الفجأة” يقلق الوسط الإعلامي بمصر

وطن – نعى الوسط الإعلامي المصري وفاة الإعلامي عمرو رزق، الرئيس الأسبق لشبكة قنوات ON، الذي رحل بعد صراع مع المرض، الجمعة 9 فبراير 2024.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل بأن الإعلامي الراحل عمرو رزق تعرض لوعكة صحية نجمت عن مشاكل في القلب.

وتدهورت حالته الصحية فجأة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن حالته لم تستقر وتوفي تاركا وراءه الكثير من الحزن والأسى بين محبيه ومتابعيه.

عمرو رزق و”موت الفجأة”

وأعلن أن صلاة الجنازة على جثمان عمرو رزق أقيمت عقب صلاة الجمعة، بمسجد “الرحمن الرحيم” ووري جثمانه الثرى في مدفن العائلة بمقابر الإمام الشافعي في منطقة الخليفة.

وانضم عمرو رزق لقائمة عناصر الوسط الإعلامي المصري الذين خطفهم “موت الفجأة”، وكان آخرهم الفنان طارق عبدالعزيز.

وفي نوفمبر الماضي أعادت واقعة وفاة الفنان طارق عبد العزيز المفاجئة التي كانت بنوبة قلبية، للأذهان واقعة وفاة عدد من النجوم توفوا فجأة بنفس الطريقة، كان آخرهم الفنانان محمد بطاوى والفنان مصطفى درويش.

وسبقهما في ذلك عدد كبير من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بنفس الطريقة، مثل وائل نور وممدوح عبدالعليم وحسين الإمام ويوسف عيد وغيرهم الكثيرين.

وفاة عمرو رزق أحدثت صدمة بالوسط الإعلامي

ونعت أسرة راديو “اون سبورت إف إم” زميلها الأستاذ “عمرو رزق” الرئيس التنفيذي للإذاعة ، و الرئيس السابق لقناة أون سبورت، وأضافت :”للفقيد الرحمة و لعائلته الصبر و السلوان”.

كما نعاه صديقه “أكرم حسني” عبر حسابه في” فيسبوك” قائلاً: “كنت دايما بتقول لسة أجمل يوم ماجاش يارب النهاردة يكون أجمل أيامك حتوحشني يا عمرو”.

فيما نعت الفنانة شيماء سيف، وفاة عمرو رزق حيث نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .. وقالت: “لا إله إلا الله، ربنا يرحمك يارب”.

وبدورها قالت الفنانة مي فاروق: “سبحان من له الدوام .. ربنا يرحمه يارب”.

وعلقت الفنانة بشرى: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. خبر صادم ومحزن جدًا .. الله يرحمك يا عمرو”.

كما نعى الإعلامي “محمد نشأت” مذيع براديو 9090 الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “عمرو رزق واحد من اللي اسمهم أسطوات الشغلانة.”

وتابع:”عمرو صاحبي، جدع، راجل بيفهم، عمرو في ذمة الله .. مع السلامة يا صاحبي، هنكمل كلامنا في الجنة .. يمكن ساعتها أكون جايبلك خبر حلو “.

من هو الإعلامي الراحل عمرو رزق؟

وعمرو رزق إعلامي يعتبر من “حريفة” الإعلام المصري ، تميزت مسيرته بالعديد من الإنجازات في مجال الإعلام مذيعاً وإدارياً.

حصل على إجازة في الإعلام من جامعة عين شمس. شغل العديد من المناصب وله الكثير من الانجازات على صعيد الصحافة والإعلام.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي لراديو أون سبورت، كما شغل فيما سبق منصب رئيس قناة ON. ومسؤول انتاج تنفيذي سابق لبرنامج بهدوء للاعلامي عماد الدين أديب.

كما تم تعيينه في العام 2019 ممثلًا لمجلس ادارة شبكة راديو النيل، وشغل كذلك منصب نائب الرئيس السابق لوكالة Creative Edge للإعلان والتسويق.

إضافة إلى انه شخصية محبوبة ومقربة في الوسط الاعلامي وهذا ما عكسته منشورات النعي لوفاة عمرو رزق على مواقع التواصل الاجتماعي .